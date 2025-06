Tras la reunión con Cristina Kirchner, los senadores de UxP, avanzan en la agenda de reclamos sociales

En la mañana de este miércoles, tras el fallo que condenó a 6 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida a Cristina Fernández de Kirchner, los senadores de Unión por la Patria recibieron a trabajadores del Hospital Garrahan que continúan su reclamo salarial.La reunión ya estaba organizada antes de que se conociera la condena a la ex Presidenta, y los legisladores decidieron llevarla adelante a pesar de que el resto de la agenda oficial del Senado fue suspendida. Este miércoles se iba a realizar un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para tratar los proyectos de ampliación de la Corte Suprema de Justicia.Durante el encuentro en el que escucharon las problemáticas de los trabajadores del Hospital Garrahan, el jefe de bancada de UxP, José Mayans, manifestó que el tema fue abordado en la reunión que tuvieron los legisladores de la Cámara Alta con la ex Presidenta este martes por la mañana, antes de conocer el fallo.Según el formoseño, además de conversar sobre la posibilidad de que la líder de la oposición fuera presa, se tocaron los temas de agenda legislativa como la emergencia en salud infantil -que tiene dictamen de la Comisión de Salud en Diputados-, y el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad que obtuvieron media sanción la semana pasada. “Lo que están pasando ustedes, lo está pasando el país en general”, le dijo la senadora Lucía Corpacci a los trabajadores del hospital allí presentes. Y agregó: “pero la situación del Garrahan, como la de discapacidad, duelen y conmueven de una manera distinta”.La oposición en el Congreso está tratando de hacer eco de los reclamos que surgen de los trabajadores de la salud, discapacidad y de jubilados y pensionados. En ese sentido, el pasado 3 de junio se dictaminó un proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria de salud pediátrica y de las residencias nacionales por el término de dos años, presentado a raíz del conflicto salarial del hospital Garrahan.Como también se necesita el aval de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Familia, Niñez y Juventudes -presididas por José Luis Espert (LLA) y Roxana Reyes (UCR)-, los diputados opositores intentaron, sin éxito, emplazar a dichas comisiones para su urgente tratamiento en la última sesión. El oficialismo y sus aliados del PRO y la mayor parte de la UCR dejaron sin quórum la sesión en la madrugada del jueves cuando se intentaba aprobar la obligación para el tratamiento del proyecto.Para intentar acelerar su tratamiento, Unión por la Patria presentará en el Senado un proyecto en espejo con la intención de avanzar con la media sanción ante las dilaciones del oficialismo en la Cámara Baja. Allí cuentan con la ventaja de que la catamarqueña Corpacci preside la comisión de Salud; sin embargo, la comisión de Presupuesto -a la que probablemente también sea girada la iniciativa- está liderada por el libertario Ezequiel Atauche, lo que implicaría, a priori, una complicación para los opositores.Una vez finalizada la reunión con UxP, los trabajadores del Garrahan que transmitieron la importancia de la labor en el Hospital y sus problemáticas presupuestarias -por sugerencia de la senadora Juliana Di Tullio- se acercaron a otros bloques para intentar ser escuchados, dado que hasta el momento no habían sido atendidos por otros espacios. Ante la posibilidad de que el oficialismo dificulte el tratamiento, el diálogo uno a uno con los distintos bloques podría destrabar el escenario.Desde UxP, también buscarán avanzar con la aprobación de la prórroga de la moratoria previsional que venció en marzo, la recomposición en los haberes de los jubilados (con bono incluido) y la declaración de Emergencia en Discapacidad hasta 2026. La dificultad en este caso también pasa por los giros a las comisiones en manos del oficialismo, además de la amenaza del veto y la presión que ya ejerció Javier Milei a la Cámara Alta ni bien los proyectos fueron aprobados en Diputados.“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, escribió el presidente desde su cuenta de X. La dilación en el Senado tuvo su primera muestra con la demora que hubo entre la media sanción el miércoles 4 de junio y el envío de los textos al Senado -que ingresaron recién este martes 10, casi una semana después.La oposición tendrá que evaluar las posibilidades que tiene para avanzar con las iniciativas mencionadas en la reunión con Cristina Kirchner, ya que la figura de emplazamiento a las comisiones no existe en el reglamento del Senado. A pesar de contar con 34 miembros en su bloque (UxP) y poder sumar el acompañamiento de algunos otros senadores, si los proyectos no pasan por las comisiones antes de llegar al recinto, la única alternativa es incluir, sobre tablas, las iniciativas –lo que requiere de una mayoría de dos tercios–.Frente a este escenario de bloqueo institucional, desde UxP también analizan que otra vía posible para destrabar el tratamiento legislativo sea que la presión social por estos temas se haga sentir en las calles. La expectativa es que la visibilidad de los reclamos de jubilados, personas con discapacidad y trabajadores de la salud pueda empujar a algunos sectores dialoguistas del Congreso a acelerar el debate.Durante el encuentro con los trabajadores del Hospital Garrahan, los senadores de Unión por la Patria también pusieron el foco en la falta de un presupuesto aprobado. Recordaron que el Ejecutivo prorrogó por segunda vez el presupuesto 2023, lo que genera un escenario de incertidumbre y discrecionalidad en el uso de los fondos. En este contexto, los trabajadores del hospital señalaron que el presupuesto del Garrahan depende en un 80% de Nación y solo un 20% de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la falta de actualización presupuestaria impacta directamente en los salarios y el funcionamiento del hospital. "Vamos a trabajar para tener presupuesto, primero. Y sobre el presupuesto de ustedes en particular", afirmó el jefe del bloque, José Mayans, en referencia a la situación del Garrahan.Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio reforzó ese planteo: “Cuando hablamos del presupuesto nacional, ustedes son el presupuesto nacional: los jubilados son el presupuesto, las vacunas, los remedios, los maestros, los policías, todo eso es el presupuesto”. Y les pidió: “No bajen los brazos”. Con ese argumento, desde UxP adelantaron que insistirán con la necesidad de que el Congreso discuta y apruebe un presupuesto 2026 que contemple las demandas sociales más urgentes.