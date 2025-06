"La vi muy fuerte, preocupada por la situación del país": Pablo Moyano habló tras su reunión con Cristina Kirchner

El Secretario General adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, habló este viernes tras el encuentro con Cristina Fernández de Kirchner en la residencia ubicada en el barrio porteño de Constitución, donde vive actualmente la exmandataria, y se pronunció a favor de la unión del peronismo."Estoy sorprendido porque la ví muy fuerte, preocupada por la situación del país", contó el líder camionero en diálogo con los medios tras la reunión con la expresidenta.Además, agregó: "La situación social que están viviendo millones de argentinos es una realidad. La conflictividad social va ir creciendo. Los jubilados, las represiones el 1% de paritarias, por supuesto. Vivo a tres cuadras del Garrahan, gente de todo el mundo viene a atenderse ahí y no puede ser que le paguen 700 mil pesos a los que atienden".En cuanto a la marcha que se organizará para el próximo miércoles a Comodoro Py, donde la exmandataria se presentará en los tribunales, Moyano aseguró: "El miércoles va a ser muy contundente, multitudinaria la marcha. El peronismo a través de esta situación de unirse, como yo lo he dicho: 'Dejémonos de joder y unámonos para derrotar a esta derecha en las elecciones de septiembre en la Provincia de Buenos Aires'".Además, el sindicalista deslizó la posibilidad de que haya un paro general el próximo 18 de junio: "El martes está la CGT en la sede del PJ, ahí los compañeros van a decidir alguna medida, como el compañero Sergio Palazzo (titular de La Bancaria) ha pedido cese de actividades. Creo que va ser lo mejor, para que la gente se pueda movilizar. Si estoy acá, cómo no voy a ir a la marcha del próximo miércoles", concluyó.