Francos restó importancia a la movilización masiva por Cristina: Ninguna manifestación popular torcerá una decisión judicial

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el impacto de la movilización convocada para el miércoles 18 de junio en respaldo aA pesar del alcance nacional que tomó el llamado, aseguró que el Ejecutivo no ve con alarma la situación. “No estamos preocupados”, afirmó.“Es lo que nos toca”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que el Gobierno está abocado a gestionar la jornada de manera ordenada. Sin embargo, con un tono ambiguo Francos reconoció que “ella genera este estado de ánimo”.En este sentido, fue firme al referirse a los que considera límites constitucionales: “Ninguna manifestación popular puede torcer una decisión judicial”, expresó en declaraciones a Radio Con Vos,En medio de la discusión sobre si se trató o no de una proscripción, el funcionario defendió el accionar de la Corte Suprema en la causa Vialidad. “Demostramos que en el país hay Estado de derecho. No es que (Cristina Kirchner) esté proscripta por voluntad política de otro, sino porque cometió ilícitos que le impiden postularse. Fue condenada por hechos de corrupción”, señaló. Y agregó: “A las ideologías la derrotamos en las elecciones. Estamos dispuestos a confrontar permanentemente contra las ideologías”.Además, a favor de la Justicia federal, volvió a rechazar los planteos de la exmandataria, quien denunció que “el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular”. “Nosotros pretendemos competir electoralmente contra el populismo y contra quien se oponga a la libertad", remarcó el político.A pesar de la rivalidad, adhirió a la posibilidad de que Fernández de Kirchner acceda a un régimen de detención en su domicilio. “Deberían otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria”, consideró, apelando a las "muchas razones" por las que correspondería esa modalidad. "Por su edad, por tratarse de una expresidenta y por motivos de seguridad”.