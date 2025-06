Quintela pidió "repensar" la estrategia electoral en PBA tras el fallo contra Cristina Kirchner

📻 @QuintelaRicardo, gobernador de La Rioja, habló en #PrimeraVuelta con @marCanay sobre cómo se prepara el peronismo para las próximas elecciones: "No le pediría a Kicillof que unifique todo para las elecciones de octubre."



— Radio Del Plata (@RadioDelPlata) June 23, 2025

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reflexionó acerca de la estrategia electoral del peronismo en general y en el caso de la Provincia de Buenos Aires en particular tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner, que derivó en su proscripción, movilizó y unificó al movimiento justicialista.En ese sentido, si bien aclaró que se trata de su opinión y que la decisión final corresponde a cada provincia, Quintela invitó a "repensar" la estrategia de desdoblamiento electoral en PBA en el marco del contexto actual y lo que sucede tras la embestida judicial contra la ex presidenta."Como el año pasado no tuvimos estrategia electoral y nunca pudimos ponernos de acuerdo y dialogar para hacer todo juntos, o dos o tres provincias primero, etcétera, como siempre fue, no lo pudimos hacer porque no hubo voluntad política. Bueno, ahora tenemos voluntad política de poder conversar, dialogar, como para poder unificar criterios", introdujo el mandatario riojano en una entrevista con Radio Del Plata.Respecto de PBA en general en materia electoral, sostuvo que “tiene un efecto amplificador", por lo cual reflexionó acerca del desdoblamiento: "Si estamos seguros, vamos adelante. Si no estamos tan seguros tenemos que repensar hacer todo el 26 de octubre para poder unificar todos juntos en esa elección. Son estrategias electorales que nosotros no la hemos discutido porque son competencia de cada una de las provincias”.En esa línea, lo consultaron acerca de si le pediría al gobernador Axel Kicillof que suspenda la elección de septiembre y unifique todo para octubre: “No, no le pediría. En todo caso le diría lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que sería lo mejor, inclusive gana más tiempo en el proceso de debate, de discusión, de charla, de conversación con los compañeros, y por otro lado que este gobierno cada día está más deteriorado su vínculo con la sociedad”.