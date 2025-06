Desde este lunes entra en vigencia la suspensión del régimen informativo de operaciones cambiarias mayores a U$S100 mil

Desde este lunes 23 de junio entran en vigencia los cambios dispuestos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que eliminan el régimen informativo de “Anticipo de operaciones cambiarias”. La medida, oficializada en la Comunicación “A” 8261, apunta a reducir los controles sobre operaciones en dólares superiores a los 100 mil, en línea con el objetivo del Gobierno dede avanzar en la desregulación del mercado de cambios y facilitar la circulación de moneda extranjera en el sistema financiero formal.El régimen ahora suspendido, vigente desde 2019, exigía a los bancos y entidades financieras informar con al menos 48 horas hábiles de anticipación todas las operaciones de compra y venta de divisas que superaran los 100 mil dólares, tanto para personas humanas como jurídicas. La eliminación de esta obligación forma parte del plan oficial para incentivar el uso de dólares fuera del circuito informal, también conocido como “plan dólares del colchón”.La decisión fue anunciada por el BCRA el pasado jueves 19 de junio, pero su implementación efectiva comienza hoy. En concreto, las entidades financieras dejarán de estar obligadas a reportar esas operaciones con la anticipación estipulada, lo que agilizará la operatoria y reducirá la burocracia para quienes operen montos elevados.La medida se interpreta como un paso más en la hoja de ruta trazada por la administración libertaria hacia una liberalización del mercado cambiario. Si bien el cepo aún no fue levantado completamente, el Gobierno viene flexibilizando progresivamente los controles, especialmente sobre personas físicas. No obstante, muchas restricciones aún persisten para el sector empresarial, que sigue enfrentando límites para acceder al mercado oficial.Desde la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili, señalan que esta flexibilización es posible por la mejora en la posición de reservas del BCRA en las últimas semanas, que otorga un mayor margen de maniobra para avanzar con la desregulación. Además, sostienen que la medida puede ayudar a transparentar flujos de divisas que actualmente circulan por canales informales.Aunque la Comunicación “A” 8261 no incluye declaraciones del titular del Central ni menciona cambios en otras regulaciones, su sola aplicación marca un hito en el proceso de desmontaje de las restricciones cambiarias que comenzó a delinearse desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El levantamiento del régimen informativo puede anticipar nuevas medidas orientadas a liberar el mercado en los próximos meses.De esta manera, el oficialismo busca dar señales de previsibilidad a los mercados y favorecer la bancarización de los dólares que hasta ahora permanecen fuera del sistema.