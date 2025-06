Kicillof inauguró el nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Esperanza

El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de inauguración del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº187 “Dra. Mónica Inés Muras” en el barrio Esperanza de Monte, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente José Castro. “Cuando nos hablan de destruir el Estado desde adentro, nos hablan de arrasar con este centro de salud y con cada uno de los hospitales públicos que les abren sus puertas a nuestro pueblo”, advirtió el Gobernador.

Kicillof concluyó señalando que “los 3 mil millones de deuda que el gobierno nacional emitió para cumplir con el FMI tienen un costo financiero para la Provincia: es todo el Fondo de Seguridad que nos sacaron, son las obras que no se hacen en la ruta nacional 3, ni en hospitales ni en escuelas. No es que no haya plata: la plata se usa para otra cosa”. “Somos conscientes de que falta mucho por hacer, pero también sabemos que el camino es continuar inaugurando centros de salud, otorgando escrituras y realizando las obras de infraestructura que se necesitan en Monte y en toda la provincia”, remató el Gobernador.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, acompañó a Kicillof en la entrega de 339 escrituras gratuitas a familias de Monte. “Este acto es una revalorización de las políticas públicas que lleva adelante la Provincia para concretar nuevos derechos para los y las bonaerenses: con la entrega de estas escrituras contribuimos a construir una sociedad más justa y equitativa”, destacó Batakis.Además, el Gobernador puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad y asignó nuevos patrulleros con sus agentes, para fortalecer la seguridad local. Se suscribió, asimismo, un convenio con el ministro Gabriel Katopodis para pavimentar la avenida Carlos Cuartas y reactivar las obras de agua potable y cloacas paralizadas por la Nación.