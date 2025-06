Juicio AMIA: cuáles son los argumentos para aplicarlo en ausencia de los acusados y quiénes tendrán que hablar

El juez federal Daniel Rafecas aceptó el pedido de la Unidad Fiscal AMIA, a cargo de Sebastián Basso, para que los iraníes y libaneses prófugos desde 2006 sean juzgados aun sin estar presentes. Los acusados —entre ellos Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati y Mohsen Rezai— cuentan con alerta roja de Interpol, pero sus gobiernos evitan su detención. Las partes disponen de tres días hábiles para apelar la medida ante la Cámara Federal antes de que el fiscal solicite los procesamientos y el proceso avance a juicio oral.

, sostuvo Rafecas en su resolución de 148 páginas.Rafecas también consideró que “los juicios en ausencia pueden ser vistos como una herramienta para reconocer los derechos de las víctimas y asegurar que los crímenes no queden impunes. En muchos casos, las víctimas y sus familias esperan durante años un proceso judicial que les permita conocer la verdad y obtener una sentencia contra los responsables”, añadió.El juez advirtió que esta figura resulta excepcional, pero preserva las garantías del debido proceso: “Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional. Que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso”, afirmó.