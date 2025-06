Cristina Kirchner alertó que "la macroeconomía no cierra por ningún lado y la micro es una tragedia social"

La expresidenta Cristina Kirchner advirtió que la macroeconomía "no le cierra por ningún lado" al Gobierno y que "la micro es una tragedia social", luego de describir que "más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes" y "se están endeudando cada vez más para comer".Sus palabras tuvieron lugar en un mensaje grabado enviado el jueves al gremio de La Bancaria en el acto del 52º Congreso Nacional, encabezado por Sergio Palazzo y que contó con la presencia de 140 congresales de las 53 seccionales y más de mil delegados de todo el país.La expresidenta le agradeció su acompañamiento y participación en el acto del 18 de junio donde ciento de miles de personas se hicieron presentes en Plaza de Mayo en contra de la condena dictada por la Corte Suprema. Además realizó un análisis de la situación que atraviesa la Argentina en materia económica y su impacto social.“Lo que les decía el otro día: en 45 días se llevaron un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario, el de Milei. O sea, en 45 días se esfumaron 4.000 millones de dólares. Ésta así, muy a vuelo rasante, ésta es la macro, que está claro que no le cierra por ningún lado. ¿Y con la micro, ¿cómo andamos? Y bueno, ustedes saben que si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social", expresó Cristina en un extenso audio.Luego de recordar que "hace unos días el Toto (Luis) Caputo no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país, porque esta es la verdad, quería acceso a los mercados financieros para seguir endeudando", Cristina pidió prestar "mucha atención" porque "ayer el gobierno ni siquiera pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos". "Vengo hablando de que al gobierno le faltan dólares. Bueno, ahora no pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos, tal como lo venía haciendo. Y no solo eso, sino que por el 58% que pudo rollovear, tuvo que pagar tasa positiva, o sea, tasa por arriba de la inflación", sumó.Al referirse a la economía diaria de los argentinos, la expresidenta analizó: "Ustedes saben que si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social. Ustedes saben que esa micro cierra todavía mucho menos, muchísimo menos y muy trágicamente menos. Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes. Y se están endeudando cada vez más, pero no para viajar, o sea, no se endeudan para viajar o para comprarse una casita o comprarse un autito, sino para comer".En continuado del análisis, volvió a apuntar contra el Gobierno al afirmar que "se les cae a pedazos el modelo"."Ellos lo saben, es que decidieron meterme presa y sacarme de la cancha. No sea cosa que tanta inversión en persecución para que alguien como Milei llegue a ser presidente arrasando derechos y soberanía política y económica de la Argentina haya resultado en vano. No, esta gente no hace las cosas en vano", agregó.Sobre el final volvió a agradecer el apoyo del gremio y sus trabajadores señalando "la lucha es el camino y esa es la bandera que tenemos que volver a retomar y a llevar a la calle. Muchas gracias, los quiero mucho".