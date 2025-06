Cristina Kirchner afilada en un nuevo "Che Milei": "Ya sabemos que sos cruel. Lo que no podés ser es boludo"

Che Milei, “economista experto en crecimiento con y sin dinero”...



Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter “presos a todos”… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN…



Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien que RESULTADO… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 28, 2025

Mientras cumple la prisión domiciliaria,publicó un nuevo “Che Milei” en el que lo acusó de llevar al país a un “callejón sin salida” y de encabezar un modelo económico que repite los errores del pasado. “Podrán encerrarme y proscribirme, pero el modelo económico de endeudamiento estructural, salarios pisados y dólar planchado, como siempre, va a fracasar. Ya lo vivimos”, sentenció.En una nueva publicación dirigida a, Cristina puso el foco en la fuga de divisas y en la ausencia de inversiones. La exmandataria destacó que “los dólares se van y las inversiones no llegan” y enumeró datos del Balance Cambiario para sostener su crítica. A modo de ejemplo, señaló que el sector privado no financiero “se llevó al exterior 3.226 millones de dólares” en mayo, un récord desde 2003, y que en abril ese mismo sector había retirado otros 5.247 millones. “En 45 días se llevaron el 44% de los 12 mil millones de dólares que te dio el FMI en abril”, remarcó.La expresidenta cuestionó además el discurso oficialista que en el pasado atribuía a quienes fugaban capitales un supuesto carácter heroico frente al Estado. “¿Seguís pensando que los que se llevaban los dólares afuera eran héroes contra la casta?”, interpeló al jefe de Estado, y recordó: “Mirá que ahora el presidente sos vos y se la siguen llevando igual”.Cristina también expuso cómo el superávit comercial acumulado “se fue por la canaleta del turismo emisivo” y el pago de intereses de la deuda. Según detalló, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 el saldo de la balanza comercial fue de 25.921 millones de dólares, pero “10.476 millones” se gastaron en turismo y “15.737 millones” en intereses de deuda, lo que dejó el balance en negativo. “Una catástrofe”, calificó.La falta de inversiones fue otro de los puntos que alimentó las críticas. La exvicepresidenta subrayó que “la inversión extranjera directa tiene saldo negativo por 1.500 millones de dólares” desde la asunción de Milei, pese a iniciativas como el RIGI, que consideró un “fracaso”. Y agregó: “En serio, ¿seguís pensando que el problema de la Argentina es solo el sector público?”En el cierre del posteo, Cristina fue contundente: "Milei… ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo. Y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida”.