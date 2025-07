Se cayó el acuerdo de Milei en Corrientes y La Libertad Avanza analiza cómo seguir

Mala para Milei. Las gestiones estuvieron a cargo de Eduardo “Lule” Menem, enlace con la Secretaría General de la Presidencia, pero las negociaciones naufragaron por incompatibilidades tanto programáticas como en la delimitación de espacios. Desde el entorno de Valdés señalaron que “los proyectos para el futuro de Corrientes no son compatibles. Valdés busca un proyecto más de desarrollo de la provincia que incluya a todos los correntinos, más productiva” y añadieron que “después, el tipo de alianza amplia existente chocaba con el tipo de alianza que proponía La Libertad Avanza. Ahí también hubo diferencias. En Chaco ellos no querían que el PRO estuviera adentro…”.

Según NA, en la ingeniería provincial, todas las luces apuntan al diputado nacional Lisandro Almirón como posible candidato de LLA. Operadores locales relativizaron su impacto: “No sabemos qué tienen los libertarios en Corrientes. No tiene intendencias y los diputados que tienen eran de otros partidos y saltaron. No es que tenían algo propio”. Según otra voz del microcentro, “acá Libertad Avanza va a sacar votos porque Milei es bien visto en Corrientes, pero no veo que le perjudique al armado de (Gustavo) Valdés. A nivel local la gente tiene el voto definido ya”. Y concluyeron: “La gente vota intendente y los intendentes están con el gobierno provincial”.

Pese a las versiones sobre una posible alianza, La Libertad Avanza divulgó un breve comunicado para ratificar su candidatura independiente: “Tras una descomunal cantidad de operaciones mediáticas en las semanas previas al cierre de alianzas, con el objetivo de que LLA abandonaría la carrera electoral, nos complace confirmar a todos aquellos que desean acompañarnos que LLA competirá en Corrientes en la primera elección a gobernador del país”. Además, invitaron “a todos los espacios que deseen sumarse a formar parte de nuestra alianza para enfrentar a aquellos que intentaron confundir y socavar la esperanza de los correntinos de tener la posibilidad de elegir un verdadero cambio” y enfatizaron que “nuestras ideas y valores no se negocian; las ideas de la libertad y el proyecto nacional son nuestro norte”.