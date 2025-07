Luis Caputo en el Summit 2025 intentó cautivar inversores: comprá, no te la pierdas, campeón

En un encuentro con más de 700 empresarios en el Summit 2025 de IAE Business School, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, buscó seducir a los inversores con un mensaje directo y coloquial al decir “comprá, no te la pierdas, campeón”, en referencia a lo que considera una oportunidad favorable le ante el actual tipo de cambio que, según explicó, sigue siendo competitivo pese a las voces que señalan que el dólar está barato. “Si tenés pesos y el tipo de cambio flota, y vos sabés que está baratísimo, comprá”, insistió. El titular del Palacio de Hacienda desestimó las críticas sobre el nivel del dólar y remarcó que el contexto global es el que explica su comportamiento. “Tomando los últimos dos meses, los que dicen que el dólar está barato no están mirando lo que está pasando en el mundo”, señaló. En esa línea, defendió la salida del cepo como un paso que habría mejorado la competitividad cambiaria.Entre las medidas en carpeta, el ministro adelantó que el Gobierno avanzará en el corto plazo con nuevas privatizaciones, la venta de activos y concesiones para robustecer las reservas del Banco Central. Según explicó, estas operaciones formarán parte de una estrategia mayor orientada a reforzar la posición financiera del Tesoro.En cuanto al mercado laboral, Caputo consideró que una reforma es "imprescindible". En tanto, "el nivel de empleo no crece desde 2011 y el número de empleadores no crece desde 2008. No podemos ignorar eso”, sostuvo. En su exposición también deslizó que una reforma tributaria podría ser necesaria, aunque el primer paso será reconfigurar el marco laboral, que, según dijo, marcará el rumbo de los cambios impositivos.El plan de desregulación y apertura gradual de la economía fue otro de los ejes del discurso. Caputo subrayó que el Gobierno continuará eliminando trabas para el sector privado y fomentando la competencia. “Se van a seguir bajando impuestos, sacando regulaciones y abriendo paulatinamente la economía para que las empresas compitan”, indicó.El ministro destacó los avances en materia fiscal y planteó que el equilibrio alcanzado responde a una decisión política inédita en la historia reciente. “Achicamos el tamaño del Estado en un 30% y es la primera vez que Argentina llega a un orden de las cuentas públicas por decisión política”, remarcó. Al comparar con otros momentos de la economía, diferenció esta etapa: “En la salida de la convertibilidad el ajuste lo hizo el mercado y los salarios cayeron más del 30% en términos reales; ahora, desde diciembre de 2023, recuperaron el 15%”.Su discurso también, apuntó contra los periodistas, a quienes el presidente de la Naciónya tiene en la mira: “Hay un montón de gente que necesita que a Argentina le vaya mal, y no es lo que quiere la gente", introdujo. Y agregó: "periodistas que no pueden más de no cobrar pauta o que cobran y dicen lo que les piden”.