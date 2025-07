La oposición repudió duramente los dichos del embajador estadounidense Peter Lamelas: "Go home"

LAMELAS GO HOME



Luego de las provocadoras expresiones del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, actores cercanos al peronismo y sectores de la oposición asalieron a responder con duros cuestionamientos públicos. Las reacciones llegaron después de que Lamelas declarara, durante su exposición ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que su rol en el país será garantizar el triunfo del oficialismo libertario en las legislativas y bloquear eventuales acuerdos con China."Tenemos que seguir apoyando la presidencia de Javier Milei”, incitó el funcionario, quien también llamó a trabajar con figuras como Gerardo Werthein y los hermanos Caputo. Sus dichos no tardaron en escalar al centro de la polémica, y distintos dirigentes locales salieron a denunciar una injerencia inadmisible en los asuntos soberanos del país.Uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien calificó como “una violación a la dignidad nacional” las palabras del diplomático estadounidense y apeló al histórico “Lamelas go home” en sus redes. “No puede venir a condicionar el futuro del país ni hacer campaña por un partido desde una embajada”, apuntó el mandatario.Siguió Juan Grabois, quien calificó a Lamelas como un “sátrapa del imperialismo” y reclamó su expulsión inmediata del país. Advirtió que sus dichos representan una amenaza directa a la soberanía nacional y apeló a una “Vuelta de Obligado diplomática”, instando al gobernador Axel Kicillof a liderar una respuesta política firme, como en su momento lo hizo Juan Manuel de Rosas.También desde el sur se escucharon voces críticas. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, pidió directamente al presidente Milei que rechace el pliego de Lamelas y advirtió que sus declaraciones “dejan pintado al Gobierno como títere de EE.UU.”. Para Melella, lo dicho por el funcionario de Trump constituye un ataque directo a la soberanía y una burla al rol diplomático.El sindicalismo también se sumó al repudio. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, fue uno de los más duros: “Hay que ir a buscarlo a Ezeiza a ese hijo de puta”, dijo sin filtro. “Si tuviéramos disciplina política, este tipo no debería entrar al país”, agregó, al tiempo que llamó a manifestarse para impedir su arribo. La declaración se viralizó rápidamente y avivó la tensión política.La última en sumarse fuequien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. A través de un posteo en X, la expresidenta ironizó con que “la campaña no la hacen los hermanos Milei: la hacen Washington y el Fondo Monetario”. Y remató: “Lamelas o Argentina”, marcando así su rechazo más enfático al diplomático y encendiendo la interna sobre la influencia externa en la política nacional.En paralelo, La Cámpora difundió una imagen de un grafiti callejero que decía “Milei lamebotas de Trump”, en clara referencia al alineamiento del gobierno argentino con la administración republicana estadounidense. La agrupación juvenil también cuestionó las intenciones del embajador y denunció que sus planes “desnudan un intento de tutela política sobre Argentina”.