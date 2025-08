Los extranjeros que hagan grandes inversiones podrán acceder a la ciudadanía argentina

El Gobierno reglamentó el procedimiento por el cual los extranjeros que realicen "inversiones relevantes" en el país podrán acceder a la "ciudadanía por inversión", una nueva figura que se enmarca dentro de la reforma migratoria impulsada por la administración de Javier Milei.Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido. El Decreto 524/2025 del Poder Ejecutivo, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, complementa el Decreto 366/25 de mayo pasado que modificó la Ley de Ciudadanía. La medida está disponible para todos los extranjeros que quieran acceder a la naturalización, sin importar cuánto tiempo lleven viviendo en el país.La persona interesada deberá presentar una solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un nuevo organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía, que evaluará si el monto invertido es considerado "relevante".Si cumple con los requisitos, la Agencia pedirá informes al Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Justicia, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Secretaría de Inteligencia (SIDE) para determinar "si el otorgamiento de la ciudadanía al solicitante podría representar un riesgo para la seguridad nacional o para los intereses nacionales".Tras evaluar toda la información, la Agencia elevará un informe a la Dirección Nacional de Migraciones "con el análisis realizado sobre el inversor". Si la inversión no califica como "relevante" o alguna de las áreas recomienda no otorgar la ciudadanía, se propondrá rechazar la solicitud. Migraciones tendrá un plazo de 30 días para resolver.