Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

Le preguntan a Mondino si Milei habla con los perros.

Una pregunta simple, y después de dar vueltas y esquivar la pregunta, no puede decir que no 😨 pic.twitter.com/yDpEIleNHQ  Jack__Pierre 💛 (@Jackes_is_back) August 7, 2025

La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, es viral en redes sociales por haber protagonizado una tensa pero graciosa entrevista con el periodista Mehdi Hasan para la cadena internacional Al Jazeera, donde - siendo generosos - asintió que el presidente Javier Milei consulta a sus "perros muertos" como si fueran asesores, no negó que sea un "líder inestable mentalmente" y lo calificó abiertamente como "narcisista".En este segmento, todo comenzó cuando el periodista le mencionó la biografía del mandatario titulada "El loco" en la que se cita que que tuvo una "conversación telepática con su perro fallecido, Conan", en la cual "le transmitió el mensaje de Dios para que fuera Presidente" y que "todavía se comunica" con el animal muerto."Esta noche has estado defendiendo las políticas de este hombre, que se parece mucho para el resto de nosotros a un loco", le lanzó Hasan, ante lo cual Mondino atinó a decir que vio "dos veces" a los perros, aunque se negó a decir cuántos eran, pero interpelada acerca de la salud mental del mandatario respondió con un concepto que no le deja bien parado."Digamos que lo es, digamos que todo lo que dice todo el mundo es cierto y se dicen cosas mucho más feas sobre él. ¿Cambiaría eso sus políticas?", intentó defender a Milei la ex funcionaria.Pero ante un nuevo cuestionamiento por parte del entrevistador acerca de la "aptitud mental" y su importancia para un líder, Mondino enterró al mandatario: "Es extremadamente relevante y le ruego que mencione a un líder, uno de los grandes líderes mundiales de este momento, que no tenga algún tipo de narcisisimo"."¿Podés nombrar algún líder mundial que consulte a sus perros?", le retrucó el periodista, ante lo cual Mondino ensayó una primera evasiva: "Tal vez tienen un gato"."Hablemos en serio, Carlos Rodríguez fue un asesor de la campaña de Milei...", inició una iontervención Hasan, a lo que la ex canciller volvió a interrumpirlo para recordar su vínculo con el economista: "Carlos Rodriguez fue mi jefe por 25 años, es un muy buen amigo"."Entonces es una figura seria, amigo tuyo, cuando Milei asumió, él renuncio el consejo de Asesores Economicos, él dijo que ´el desbalance mental de Milei se volvió mucho mas evidente con insultos, gestos faciales bizarros, despidos arbitrarios, peleas innecesarias, un ejercito de trolls, perros en el cielo´, ¿esto te suena como un ´líder estable mentalmente´? Porque Carlos Rodriguez dijo ´no puedo trabajar con este tipo´", sentenció Hasan."Digamos que todo es verdad, si fuera verdad…", empezó a decir la ex ministra, antes de agregar que trabajó tanto con Milei como con Carlos Rodríguez. "¿Quien tiene razón? ¿Carlos Rodriguez o Milei?", la interpeló el periodista.Y allí Mondino fue contundente y enterró a Milei: "Tengo que admitir que Carlos siempre tiene razón"."Entonces él (por Milei) sí es mentalmente inestable", agregó el periodista, pero Mondino intentó una gambeta: "No puedo decir eso".