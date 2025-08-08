Con fuertes críticas a Milei, Kicillof inauguró la Casa de la Provincia n°14 de su gestión

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de la Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, que beneficiará a más de 33 mil habitantes.Durante el acto, Kicillof sostuvo: "Para nosotros promover el federalismo implica lograr que el Estado provincial tenga una presencia fuerte y concreta en cada uno de los 135 municipios bonaerenses”.En ese sentido, consideró que el objetivo es “facilitar el acceso a los trámites y lograr cada día prestaciones más eficientes para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”."Aunque no contemos con el acompañamiento de un Gobierno nacional que pretende asfixiar a la provincia, nunca nos van a escuchar insultando ni degradando al otro: al revés, nos van a ver trabajando e invirtiendo en la salud y la educación de todos y todas”, remarcó.La nueva sede, la número 14 inaugurada en su gestión, demandó una inversión de $2.721 millones y beneficiará a más de 33.000 habitantes. Centralizará trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS), sumará un punto de asesoramiento del Banco Provincia y, próximamente, contará con cajero automático y una terminal de Provincia NET Pagos.En la misma jornada, la Provincia entregó una ambulancia de alta complejidad —la número 380 desde el inicio de la gestión—, un camión para la gestión de residuos y una retroexcavadora en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales.Además, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, Kicillof oficializó la primera orientación técnica en Pesca y Acuicultura para la Escuela Secundaria Agraria N°1 “Nicanor Ezeyza” y firmó un convenio para retomar las obras de la Escuela Técnica N°2, paralizadas por el Gobierno nacional.En su discurso de cierre, el gobernador advirtió: “Lamentablemente no nos sorprende lo que está pasando en nuestro país: desde un primer momento advertimos que las políticas económicas del Gobierno nacional no les servían a los trabajadores, los jubilados y los empresarios pyme”.Y concluyó: “Así como estuvimos en la calle acompañando a nuestro pueblo en cada manifestación, ahora estamos planteando una alternativa con Fuerza Patria para canalizar la bronca y frenar a Milei”.Del acto participaron ministros, intendentes de distintos distritos, autoridades provinciales y locales, dirigentes y concejales, quienes respaldaron la iniciativa y las críticas del mandatario bonaerense al rumbo económico nacional.