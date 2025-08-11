Tras el ataque de Israel, exigen la detención de Benjamin Netanyahu en Argentina por crímenes de guerra y genocidio

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la agrupación H.I.J.O.S. Capital presentaron una denuncia en la Justicia Federal contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien acusan de “crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad” contra el pueblo palestino. Reclaman que sea detenido cuando visite la Argentina en septiembre, en el marco de una gira internacional.

En el escrito, ATE e H.I.J.O.S. remarcaron que la Corte Penal Internacional considera a Netanyahu responsable como coautor de crímenes de guerra, incluyendo provocar muertes por hambre de forma intencional, persecución y destrucción de infraestructura civil esencial como hospitales, escuelas y campos de refugiados. “Hemos presentado una denuncia formal solicitando la inmediata detención del primer ministro de Israel, conforme a las órdenes emitidas por la CPI el 21 de noviembre de 2024”, señalaron.El documento solicita, además, una orden de captura para que, en caso de no ser extraditado a la Corte Penal Internacional, Netanyahu sea juzgado en tribunales argentinos, aplicando el principio “aut dedere aut iudicare” (extraditar o juzgar). La acusación se apoya también en reportes sobre represión en territorios ocupados, con un saldo de 184 muertos y más de 6.100 heridos entre manifestantes palestinos.“Instamos a las autoridades argentinas a cumplir con el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra para evitar cualquier garantía de impunidad”, expresaron Daniel “Tano” Catalano, de ATE Capital, y María Verónica Castelli, de H.I.J.O.S. Capital. Ambos subrayaron que la presentación reafirma el compromiso con la justicia internacional y el fin de las violaciones masivas de derechos humanos: “Por la justicia, la memoria y la verdad, exigimos el cese inmediato de las hostilidades y la rendición de cuentas de los responsables”.