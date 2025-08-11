11.08.2025 / CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

Tras el ataque de Israel, exigen la detención de Benjamin Netanyahu en Argentina por crímenes de guerra y genocidio

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan. La hicieron ATE e HIJOS.




La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la agrupación H.I.J.O.S. Capital presentaron una denuncia en la Justicia Federal contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien acusan de “crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad” contra el pueblo palestino. Reclaman que sea detenido cuando visite la Argentina en septiembre, en el marco de una gira internacional.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan. Los denunciantes adjuntaron informes y publicaciones que describen la ofensiva israelí como un plan sistemático de “supresión colonial” y “destrucción incesante y general” sobre Gaza, provocando desplazamientos forzados y daños irreparables a la población palestina.

En el escrito, ATE e H.I.J.O.S. remarcaron que la Corte Penal Internacional considera a Netanyahu responsable como coautor de crímenes de guerra, incluyendo provocar muertes por hambre de forma intencional, persecución y destrucción de infraestructura civil esencial como hospitales, escuelas y campos de refugiados. “Hemos presentado una denuncia formal solicitando la inmediata detención del primer ministro de Israel, conforme a las órdenes emitidas por la CPI el 21 de noviembre de 2024”, señalaron.

El documento solicita, además, una orden de captura para que, en caso de no ser extraditado a la Corte Penal Internacional, Netanyahu sea juzgado en tribunales argentinos, aplicando el principio “aut dedere aut iudicare” (extraditar o juzgar). La acusación se apoya también en reportes sobre represión en territorios ocupados, con un saldo de 184 muertos y más de 6.100 heridos entre manifestantes palestinos.

“Instamos a las autoridades argentinas a cumplir con el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra para evitar cualquier garantía de impunidad”, expresaron Daniel “Tano” Catalano, de ATE Capital, y María Verónica Castelli, de H.I.J.O.S. Capital. Ambos subrayaron que la presentación reafirma el compromiso con la justicia internacional y el fin de las violaciones masivas de derechos humanos: “Por la justicia, la memoria y la verdad, exigimos el cese inmediato de las hostilidades y la rendición de cuentas de los responsables”.

