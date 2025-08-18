18.08.2025 / ¿IGLESIAS? AFUERA!

Tras quedar afuera de las listas, Fernando Iglesias busca la Embajada de Italia pese a haber comparado a Meloni con Mussolini


Después de ocho años en la Cámara baja, Iglesias no superó el filtro de Karina Milei y no renovó su banca. En los últimos meses bajó el perfil y se dedicó a elogiar al Gobierno y cuestionar al peronismo, con la expectativa de ser designado en la embajada argentina en Italia, donde actualmente se encuentra Marcelo Martín Giusto.




Según detalló La Política Online, el ex diputado del PRO, Fernando Iglesias, quedó afuera de la lista legislativa y ahora busca un cargo diplomático en Roma, aunque arrastra un historial de declaraciones contra la primera ministra italiana, aliada estratégica de Javier Milei.

El problema para el ex legislador es su propio pasado. Iglesias llegó a comparar a Giorgia Meloni con Benito Mussolini, la acusó de "populista" y hasta la calificó con su peor insulto: "peronista". También dijo que era “heredera del Duce” y que encarnaba un “discurso identitario” propio del fascismo. Meloni, sin embargo, es hoy una de las principales socias internacionales del presidente argentino.

Las resistencias, siempre de acuerdo a LPO, también se extienden a otros referentes de la política italiana. Iglesias cuestionó a Matteo Salvini, al que vinculó con Vladimir Putin, y en contrapartida elogió a Mario Draghi y Matteo Renzi, adversarios directos del actual gobierno italiano. En círculos diplomáticos consideran que su eventual postulación “sería una señal muy negativa” hacia Roma, especialmente tras el reciente acuerdo firmado entre ENI e YPF.

Cabe señalar que incluso dentro de la política local su nombramiento se percibe con ironía. “Le ofrecieron ser embajador y lo tienen que votar los senadores peronistas. Parece un castigo”, deslizaron en el bloque del PRO en Diputados. Pese a los gestos de obediencia al oficialismo, el camino de Iglesias hacia la embajada italiana está lejos de estar despejado.

Más notas de este tema

18/08/2025 - ELECCIONES 2025

Desprolijo: Milei candidateó en provincia a la funcionaria que controla y financia las elecciones

18/08/2025 - ELECCIONES 2025

Desprolijo: Milei candidateó en provincia a la funcionaria que controla y financia las elecciones

18/08/2025 - POLÉMICA

Desafiante: Milei blinda a su hermana por el reloj y amenaza con hacer desfilar a críticos en Tribunales

18/08/2025 - POLÉMICA

Desafiante: Milei blinda a su hermana por el reloj y amenaza con hacer desfilar a críticos en Tribunales

18/08/2025 - ELECCIONES 2025

Para el ex secretario de Macri, "la alianza con LLA es el paso para dejar atrás el murmullo socialista interno"

18/08/2025 - ELECCIONES 2025

Para el ex secretario de Macri, "la alianza con LLA es el paso para dejar atrás el murmullo socialista interno"

