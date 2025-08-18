Tras quedar afuera de las listas, Fernando Iglesias busca la Embajada de Italia pese a haber comparado a Meloni con Mussolini

Según detalló La Política Online, el ex diputado del PRO, Fernando Iglesias, quedó afuera de la lista legislativa y ahora busca un cargo diplomático en Roma, aunque arrastra un historial de declaraciones contra la primera ministra italiana, aliada estratégica de Javier Milei.

Las resistencias, siempre de acuerdo a LPO, también se extienden a otros referentes de la política italiana. Iglesias cuestionó a Matteo Salvini, al que vinculó con Vladimir Putin, y en contrapartida elogió a Mario Draghi y Matteo Renzi, adversarios directos del actual gobierno italiano. En círculos diplomáticos consideran que su eventual postulación “sería una señal muy negativa” hacia Roma, especialmente tras el reciente acuerdo firmado entre ENI e YPF.Cabe señalar que incluso dentro de la política local su nombramiento se percibe con ironía. “Le ofrecieron ser embajador y lo tienen que votar los senadores peronistas. Parece un castigo”, deslizaron en el bloque del PRO en Diputados. Pese a los gestos de obediencia al oficialismo, el camino de Iglesias hacia la embajada italiana está lejos de estar despejado.