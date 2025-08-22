El apellido queda avergonzado: Yamil Menem sobre el escándalo que implica a su primo "Lule"

El dirigente peronista de La Rioja, Yamil Menem, expresó su malestar por el impacto del caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que compromete al gobierno de Javier Milei y a su entorno. “El apellido Menem queda avergonzado con todo lo que está sucediendo”, sostuvo, en alusión directa a sus primos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, ambos con cargos de relevancia en La Libertad Avanza.Aunque reconoció el lazo sanguíneo, Yamil subrayó las diferencias políticas. “Más allá del canal familiar que nos une con Lule y Martín, en cuestiones ideológicas estamos en la vereda de enfrente, junto con el gobernador Ricardo Quintela”, explicó, y agregó que nunca tuvieron un trato cotidiano porque “han vivido en Buenos Aires” desde los años de la presidencia de Carlos Menem.Yamil describió a Lule como “muy astuto” y con un rol de operador político en la sombra, mientras que definió a Martín como “más expuesto y una figura más polémica”. En ese sentido, advirtió que “si el plan de Martín es ir por la gobernación de La Rioja en 2027, con todo lo que ha sucedido, no tiene la mínima chance de que la provincia pueda acompañarlo”.En el marco del escándalo que explotó esta semana, en torno al pedido de coimas a laboratorios, el riojando consideró que es irreversible: “En lo que va del Gobierno de Milei, lo que sucedió en estos días fue la gota que rebalsó el vaso. Como decimos acá en La Rioja somos un pueblo grande y estos escándalos lo consumen todo; la verdad es que ha sido avergonzante y escandaloso lo que ha sucedido”.Sobre la militancia de sus primos, señaló que “cuando comienza a surgir La Libertad Avanza, tanto Martín como Lule volvieron a frecuentar La Rioja para ver qué rol protagónico podían tener acá, pero nunca se han preocupado por sus necesidades”. Y cuestionó su alineamiento con Milei: “Sinceramente no esperaba el acercamiento a La Libertad Avanza de Lule y Martín, porque no es lo que nosotros pregonamos en el peronismo”.LA IMPLICANCIAEl nombre de Eduardo “Lule” Menem aparece de manera directa en los audios que comprometen al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Según la denuncia, habría ejercido presiones para que el organismo avanzara con contrataciones millonarias a la droguería Suizo Argentina SA, en una operatoria que encendió alarmas por compras sin licitación pública. Su rol dentro de la mesa chica de la Secretaría General de la Presidencia, bajo el ala de Karina Milei, vuelve especialmente sensible su implicancia en la investigación. La situación de “Lule” se agrava por su posición de poder, al ser el principal armador político de La Libertad Avanza y una figura clave en la toma de decisiones del gobierno nacional. La causa, en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, lo incluye entre los denunciados. En paralelo, Martín Menem quedó señalado en otra línea de investigación por su vínculo con la droguería, en una causa previa que fue cerrada, y por las contrataciones del Banco Nación a la empresa Tech Security SRL, de la que formó parte hasta asumir como diputado.