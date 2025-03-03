Contra nadie. Para todos: el video de las universidades que convoca a la marcha

SÍ A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO



Este miércoles 17/09 - 17 h marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario.



Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro.



Sumate a defender la Universidad pública. pic.twitter.com/Yt6RLalhqu  UBAonline (@UBAonline) September 14, 2025

Con un video, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) oficializaron la convocatoria a la Marcha Universitaria Federal, que se realizará este miércoles 17 de septiembre frente al Congreso a las 17. La convocatoria coincide con el tratamiento en el Congreso de los vetos del presidente Javier Milei a tres leyes aprobadas, entre ellas la de financiamiento universitario.“Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo”, sostiene el mensaje del video.A su vez, aclara: "Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos, porque la Universidad Pública somos todos”.“Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden”, resalta.Asimismo, remarca: “Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias. El orgullo de nuestro país. Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La universidad pública nos puso en lo más alto”.“Vamos a pedirles a los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario”, reza el video en el cuadro final.