Contra nadie. Para todos: el video de las universidades que convoca a la marcha

La protesta será el próximo miércoles a las 17 frente al Congreso.
SÍ A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO UBAonline (@UBAonline) September 14, 2025
Este miércoles 17/09 - 17 h marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro.
Sumate a defender la Universidad pública. pic.twitter.com/Yt6RLalhqu
1
Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei
3
Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo
4
La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete