19.09.2025 / ARBA

Alivio a las pymes bonaerenses: Kicillof reduce anticipos de Ingresos Brutos y libera capital a contribuyentes

La medida, que regirá a partir de octubre, busca simplificar los pagos anticipados para los contribuyentes de “riesgo cero”, agilizar devoluciones y liberar capital de trabajo para pymes y monotributistas bonaerenses.




El gobernador Axel Kicillof implementó medidas para reducir los anticipos de Ingresos Brutos para contribuyentes bonaerenses en beneficio de, principalmente, pymes y monotributistas. La iniciativa que será ejecutada a través de ARBA, conducida por Cristian Girard, busca disminuir los saldos a favor acumulados por retenciones y percepciones, así como establecer un esquema diferenciado según el riesgo fiscal de cada contribuyente.
Los saldos a favor se generan con cada retención o percepción aplicada a pagos mediante tarjeta, transferencias o QR, y funcionan como anticipos que luego se descuentan del impuesto final. Ahora, los contribuyentes catalogados como de "riesgo cero" podrán ver reducidos sus pagos a cuenta, con un esquema de 70% vía retenciones y 30% mediante declaraciones juradas. El objetivo oficial es disminuir aún más estos anticipos a partir de octubre, con la reglamentación del nuevo sistema de Riesgo Fiscal. Los contribuyentes de riesgo intermedio pasarán a un esquema 80%/20%, y los de riesgo moderado, 85%/15%, según detallaron desde ARBA.

El régimen simplificado ya habría beneficiado a 1,3 millones de monotributistas en la provincia, eliminando retenciones y percepciones anticipadas. Según el fisco, esto evitó 32 millones de presentaciones de declaraciones juradas mensuales y el cobro anticipado de casi 20.000 millones de pesos.

Además, ARBA aceleró las devoluciones de saldos a favor cuando exceden los montos a pagar por facturación. "Se presumía que si las retenciones excedían los montos a pagar, eso respondía a maniobras de evasión y se bloqueaba la devolución de saldos, lo que llevaba a fiscalizaciones eternas", explicaron desde la agencia.

Según indicaron desde el organismo, los saldos a favor de los contribuyentes se encuentran en los niveles mínimos desde 2008, cuando asumió el cargo titular Santiago Montoya. "Simplificamos trámites, liberamos capital de trabajo para pymes y monotributistas, y al mismo tiempo logramos sostener e incluso mejorar la recaudación genuina de la Provincia", afirmó Girard.

La medida actual que entrará en vigor el próximo mes, permitirá que las administraciones provinciales mantengan la recaudación genuina sin inmovilizar recursos de contribuyentes cumplidores, fortaleciendo el capital de trabajo de pequeñas y medianas empresas y promoviendo un alivio financiero para los contribuyentes bonaerenses.  

