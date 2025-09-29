29.09.2025 / Sociedad

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

Luego de la confirmación de la presencia del jefe de Estado este lunes en Tierra del Fuego, los fueguinos se encargaron de manifestarse en las calles.




Las calles de Ushuaia, en Tierra del Fuego, se colmaron de carteles en rechazo a la visita de este lunes del presidente Javier Milei, quien realizará un acto de campaña en apoyo a los candidatos para las elecciones legislativas nacional del próximo 26 de octubre.

Al no ser personalidades con peso político, la presencia del primer mandatario intentará encender la llama libertaria en aquella provincia. La actividad oficial de hoy está prevista en la intersección de San Martín y Don Bosco y se espera una recorrida a pie por el centro.



La gira interior que encara LLA ya pasó por Córdoba y contempla escalas en Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro, con posibilidades de actos en la provincia de Buenos Aires; el objetivo declarado es recuperar la épica electoral de 2023 y revertir el revés bonaerense. 

En este marco, se viralizaron en redes sociales diferentes carteles dedicados al líder libertario en Ushuaia: "Patria o Milei"; "Una Argentina distinta con los mismos de siempre: Sturzenegger, Bullrich, Menem, Caputo"; y "alta coimera 3%", fueron algunas de las pancartas que se vieron en las calles fueguinas.







