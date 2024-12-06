Triple femicidio de Florencio Varela: dos detenidos declararon ante la Justicia y dieron nombres

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela podría dar un giro y la Justicia -que ya ordenó el secreto de sumario- se encuentra a la espera de que se rompa el pacto de silencio entre los siete detenidos. De hecho, Víctor Sotacuro y Florencia Ibañez ya declararon y dieron nombres.Florencia Ibañez, la sobrina de Víctor Sotacuro, el ciudadano peruano sospechado de tener el rol de partícipe en el triple crimen de Florencio Varela, declaró este martes durante 45 minutos en la fiscalía de San Justo.La joven fue detenida ayer luego de ofrecer una entrevista en televisión como parte de un acuerdo alcanzado entre su defensa y el Juzgado de Garantías No 4 de La Matanza. Ibañez aparece en una grabación que fue incorporada a la causa.Durante esa entrevista, Florencia aseguró que el Volkswagen Fox blanco - auto que se habría utilizado como vehículo de apoyo para el triple crimen - es de Sotacuro y que aquel viernes 19 de septiembre se cruzaron “de casualidad”. También aseguró que había sido contactado por alguien de confianza para realizar el viaje desde Florencio Varela. Sobre el trayecto, indicó que el vehículo era manejado por un tal Diego y que su tío iba sentado atrás.El auto, del cual Sotacuro es titular, fue encontrado en las últimas horas en el partido bonaerense de Quilmes.Sotacuro, en tanto, rompió el silencio y también declaró ante el fiscal Adrián Arribas. “Declararon los dos espontáneamente. Fueron excelentes declaraciones, pero son cuestiones muy sensibles. Hay secreto de sumario, hay muchas pruebas que se van a hacer y que nadie tiene que saber”, indicó esta tarde Guillermo Endi, abogado de ambos detenidos.Respecto al posible rol de Sotacuro, el abogado aseguró que “quedó claro que no estaba en la casa” al momento del triple crimen. “Estuvo durmiendo en una estación de servicio, están las cámaras", sostuvo.Además, explicó la lastimadura de la mano del hombre: "No es una mordedura, son heridas de las esposas y todavía tiene inflamado”.También confirmó que Sotacuro "solo conoce a un tal David, el albañil, que es quien lo contrató para hacer el viaje".Tras declarar durante más de una hora, Sotacuro fue trasladado al penal de Sierra Chica. Resta esperar si la Justicia ordena o no la prisión preventiva.Por el triple femicidio narco hay, hasta el momento, siete detenidos: Miguel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), quienes permanecen alojados en el complejo penitenciario de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata. Por otra parte, Ariel Giménez, señalado como el hombre contratado para cavar los pozos donde fueron enterrados los cuerpos, se negó a declarar. Mientras tanto, continúan las búsquedas de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 23 años.