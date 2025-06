A una década del Ni Una Menos, Bullrich aseguró que bajaron un 14% los femicidios durante la gestión de Milei

Lo cierto es que -según el informe el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”- en lo que va del 2025 hubo 108 femicidios en Argentina. En 2024, fueron 272.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a apuntar contra el colectivo feminista y ratificó que durante su gestión los femicidios “bajaron un 14%”.En declaraciones televisivas, la funcionaria nacional manifestó que no tiene comunicación con la organización Ni Una Menos y aprovechó para apuntar contra el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.“Nosotros hemos logrado, sin Ministerio la Mujer, sin presupuesto y sin campañas que no que le servían más que a la burocracia que había ahí adentro, la cifra más alta (sic). En vez de decir ‘qué bien que la Argentina bajó el 14% los homicidios vinculares y los homicidios por violencia de género’ dicen que eso es mentira. Y no es mentira, están los números”, sostuvo la funcionaria.Estas expresiones fueron realizadas en respuesta a los dichos de la Ministra de Mujeres bonaerense, Estala Díaz, quien señaló que la gestión del presidente Javier Milei, “abandona y desprotege” a las mujeres, incluso cuando se encuentran “en situaciones de riesgo y de peligro de vida” y desmintió a la ministra de Seguridad Nacional sobre la baja en los números de los femicidios.“La atención sobre violencia por razones de género está a cargo de cada una de las provincias y si hay reducción de las cifras es porque las provincias siguen presentes, asistiendo y dando respuestas, en las peores condiciones que les genera el Gobierno Nacional”, sostuvo ayer Díaz durante el acto del #3J por los 10 años de la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos.Por otra parte, Bullrich destacó que, en este momento, Argentina tiene la tasa más baja de homicidios en América Latina y que del 100%, “el 80 son hombres, el 20 son mujeres” y dentro de ese 20% “también hay niños y personas grandes” porque pertenecen a casos de violencia intrafamiliar.“Por supuesto, que esto es en colaboración con las policías provinciales, con el esfuerzo de la Policía Federal y el que hace el Ministerio de Seguridad Nacional. Además, estamos presentando una ley sobre homicidios vinculares; estamos trabajando sobre el tema y estamos teniendo resultados”, concluyó la ministra."Las cifras reflejan una realidad cruda y persistente, agudizada por el contexto actual. El gobierno de Javier Milei ha impulsado una agenda regresiva en materia de derechos humanos, desfinanciando políticas claves de prevención y atención de las violencias de género. A ello se suman discursos negacionistas que naturalizan o banalizan estas violencias", subrayaron desde el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven".