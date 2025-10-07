07.10.2025 / ELECCIONES 2025

En 2022, los libertarios denunciaban que Cositorto había financiado a Santilli



A tres años de haber denunciado que Generación Zoe apoyaba a Diego Santilli, .La Libertad Avanza insiste en que la figura del "Colorado" encabece la lista. No quieren saber nada de la ex vedette Karen Reichardt.



En 2022, el espacio libertario sostenía un discurso encendido contra el macrismo: figuras cercanas a Javier Milei denunciaban que Generación Zoe, la empresa de Leonardo Cositorto, mostraba apoyo político hacia Diego Santilli. Aquella diferenciación con el PRO formaba parte del ADN del sector, que señalaba a los amarillos como “la casta con traje nuevo”.



El mapa político cambia con la ruptura: tras la salida de José Luis Espert de la coalición libertaria y su acercamiento al PRO, Santilli gana centralidad en el armado de ese mismo espacio al que antes cuestionaban. El vacío en las listas y la necesidad de estructura empujan a una estrategia de convergencia que borra fronteras que parecían irreconciliables.

En ese rediseño aparece un actor conocido en tribunales y medios: Francisco Oneto, abogado que defendió a Leonardo Cositorto y a Javier Milei, y que se vinculó públicamente con referentes del universo liberal y empresarial. Su presencia conecta capítulos que van de los escándalos financieros a la construcción electoral.


Lo más leído

1

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

2

Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

3

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

4

"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

5

Javier Milei: "La economía se estaba recuperando hasta que los orcos comenzaron a romper todo"

Más notas de este tema

Paridad obliga réves para LLA: Karen Reichardt debe encabezar y no Santilli, según dictamen fiscal

07/10/2025 - ELECCIONES 2025

Paridad obliga réves para LLA: Karen Reichardt debe encabezar y no Santilli, según dictamen fiscal

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno de Milei concedió la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

07/10/2025 - ESCÁNDALO

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno de Milei concedió la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Qué dijo el Financial Times sobre "el milagro" del Presidente: El fracaso de milei ha inquietado a los inversores

07/10/2025 - POLÉMICA

Qué dijo el Financial Times sobre "el milagro" del Presidente: El fracaso de milei ha inquietado a los inversores

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.