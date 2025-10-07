En 2022, los libertarios denunciaban que Cositorto había financiado a Santilli

En 2022, el espacio libertario sostenía un discurso encendido contra el macrismo: figuras cercanas a Javier Milei denunciaban que Generación Zoe, la empresa de Leonardo Cositorto, mostraba apoyo político hacia Diego Santilli. Aquella diferenciación con el PRO formaba parte del ADN del sector, que señalaba a los amarillos como “la casta con traje nuevo”.

En ese rediseño aparece un actor conocido en tribunales y medios: Francisco Oneto, abogado que defendió a Leonardo Cositorto y a Javier Milei, y que se vinculó públicamente con referentes del universo liberal y empresarial. Su presencia conecta capítulos que van de los escándalos financieros a la construcción electoral.