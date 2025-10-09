09.10.2025 / JUJUY

Sigue la rosca con Provincias Unidas: hubo reuniones en el Parque Solar

El gobernador Carlos Sadir recibió a su pares Martín Llaryora, Ignacio Torres, Claudio Vidal y Gustavo Valdés para una agenda que combinó energía, minería e industria a días de las legislativas. El grupo mostró volumen político en el Parque Solar de El Pongo y planteó “productividad, equilibrio y federalismo” en contraste con el ajuste nacional.



La jornada abrió con una recorrida por el Parque Solar de El Pongo en Jujuy, símbolo del desarrollo energético del NOA y de la articulación público-privada. Allí posaron el anfitrión, Carlos Sadir, junto a los mandatarios de Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Corrientes, y el candidato a diputado Juan Schiaretti, en una señal de coordinación regional orientada a la transición energética y al agregado de valor.

Luego, los gobernadores mantuvieron una reunión con empresarios mineros e industriales para relevar la coyuntura del sector y encarar proyectos que integren cadenas productivas entre regiones. El énfasis estuvo puesto en vincular explotación y procesamiento con empleo local, infraestructura y proveedores, un enfoque que busca evitar el extractivismo sin derrame.

Al mediodía, el espacio Provincias Unidas encabezó un acto en la capital jujeña y ratificó un “modelo de país con mayor productividad, equilibrio y federalismo”. La mesa de trabajo incluyó ejes de educación, salud, empleo y producción agroindustrial. La señal política apunta a defender recursos y competencias provinciales frente a la recentralización presupuestaria y el ajuste que impacta en tarifas, obra pública y servicios esenciales.

Hay que señalar que los mandatarios provinciales apelan a seguir con su rosca con la mira en el 26 de octubre. En este marco, el armado prepara otro capítulo: el próximo miércoles prevé un nuevo encuentro en la ciudad de Buenos Aires. La foto conjunta en Jujuy instala a los gobernadores como actores de peso que ordenan la agenda territorial, disputan la narrativa económica y buscan condicionar un rumbo nacional que desatiende las asimetrías federales.

