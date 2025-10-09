Sigue la rosca con Provincias Unidas: hubo reuniones en el Parque Solar

La jornada abrió con una recorrida por el Parque Solar de El Pongo en Jujuy, símbolo del desarrollo energético del NOA y de la articulación público-privada. Allí posaron el anfitrión, Carlos Sadir, junto a los mandatarios de Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Corrientes, y el candidato a diputado Juan Schiaretti, en una señal de coordinación regional orientada a la transición energética y al agregado de valor.

Luego, los gobernadores mantuvieron una reunión con empresarios mineros e industriales para relevar la coyuntura del sector y encarar proyectos que integren cadenas productivas entre regiones. El énfasis estuvo puesto en vincular explotación y procesamiento con empleo local, infraestructura y proveedores, un enfoque que busca evitar el extractivismo sin derrame.Al mediodía, el espacio Provincias Unidas encabezó un acto en la capital jujeña y ratificó un “modelo de país con mayor productividad, equilibrio y federalismo”. La mesa de trabajo incluyó ejes de educación, salud, empleo y producción agroindustrial. La señal política apunta a defender recursos y competencias provinciales frente a la recentralización presupuestaria y el ajuste que impacta en tarifas, obra pública y servicios esenciales.