Sigue el escándalo narco: la conexión de Fred Machado que salpica a Patricia Bullrich y compañia

El caso se reanima con nombres propios y montos puntuales y suma nuevoscapitulos. Es que Federico Andrés “Fred” Machado, requerido por la Justicia de Estados Unidos por fraude y narcotráfico, figura en una secuencia de giros por más de 3 millones de dólares hacia Transportes El Nacional, firma ligada a una avioneta hallada en Jujuy con 350 kilos de cocaína pilotada por peruanos, según reveló el programa TLN Denuncia. Esa pista conduce a Lácteos Vidal, el tambo de Carlos Casares que ganó notoriedad por su pelea con ATILRA.

Los registros de la Cámara Nacional Electoral muestran que Alejandra Bada Vázquez, de la familia propietaria de Lácteos Vidal, aportó fondos a la campaña presidencial de 2023 en la que Patricia Bullrich compitió en las PASO. Mientras tanto, la investigación periodística rastrea diez transferencias desde cuentas ligadas a Machado hacia Transportes El Nacional por un total de 3.073.354 dólares. En redes sociales, el resumen circula con estilo sentencia: “Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal y socia de Fred Machado, recibió 3 MILLONES DE DÓLARES y financió la campaña presidencial de PATRICIA BULLRICH. La Ministra de SEGURIDAD trabaja para los narcos”.En paralelo, el derrotero político se vuelve errático. Hay que recordar que en principio Bullrich marcó distancia de José Luis Espert cuando quedó atado a Machado, luego bajó el tono y apeló a cierto "comprensión" y necesidad de que todo se resuelva en la Justicia y finalmente volvió a despegarse pese a que fuera la titular del Ministerio de Seguridad, que estaba a cargo de la situación de Machado. Todos están sucios. El problema excede al diputado: hay que preguntarse si el dinero de origen dudoso permea estructuras empresarias cercanas al dispositivo de campaña, la promesa de “orden y seguridad” queda desmentida por los propios papeles.