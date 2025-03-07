Tormentas en el AMBA: inundaciones y cortes de luz tras caer más de 100 milímetros de agua

La madrugada del sábado registró intensas precipitaciones en el AMBA, con más de 100 milímetros de agua acumulada que provocaron inundaciones en avenidas principales y zonas residenciales, así como complicaciones en varios municipios del Conurbano, principalmente en San Martín y Lanús.El suministro eléctrico también se vio gravemente afectado. Según datos oficiales, alrededor de 45 mil usuarios registraron cortes, de los cuales 6 mil corresponden a Edenor y 39 mil a Edesur. Los barrios con mayor impacto son Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.Además, durante la jornada se registró un fallecido, un taxista identificado como Héctor Hermosa de 60 años, que murió mientras circulaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela. El personal de Bomberos lo halló inconsciente dentro de su vehículo cuando realizaban tareas de evacuación en la zona anegada.Desde el SAME informaron que "no fue por la tormenta, sino por descompensación cardíaca". Las autoridades mantienen la alerta meteorológica de nivel naranja en varias provincias y advierten que las lluvias continuarán al menos hasta la tarde, con vientos del sur de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.Según el Servicio Meteorológico Nacional, la intensidad de la precipitación bajará hacia la noche y se espera que las condiciones mejoren durante la jornada del domingo. Mientras tanto, los vecinos del AMBA enfrentan calles anegadas, interrupciones en el suministro eléctrico y un panorama de emergencia que se mantiene desde la madrugada.