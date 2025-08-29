29.10.2025 / SUBA

En noviembre aumenta el transporte: a cuánto se va el boleto de colectivo, subte y peajes

A partir del sábado 1º de noviembre, los usuarios del transporte público en el AMBA enfrentarán nuevos incrementos en colectivos, subtes, premetro y peajes. La actualización forma parte de un esquema de ajustes periódicos que impactará directamente en los bolsillos de los pasajeros.




Noviembre llegará con aumentos en el transporte público en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que impactarán en colectivos, subtes, premetro y peajes. Los incrementos afectarán tanto a CABA como al Gran Buenos Aires y La Plata, donde se aplican ajustes diferenciados según la jurisdicción.

La Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó un aumento del 4,1% en los boletos de colectivos que circulan únicamente en la ciudad, así como en subtes, premetro y peajes locales. Según indicaron, a partir de ahora las tarifas se actualizarán mensualmente tomando como referencia el IPC del INDEC más un 2% respecto a la tarifa anterior.

Los beneficios del sistema Red SUBE seguirán vigentes en CABA y en el AMBA, aplicando descuentos automáticos a quienes combinan viajes en un lapso de dos horas. Para acceder a ellos, los usuarios deben registrar su tarjeta SUBE con su DNI; quienes no lo hagan deberán pagar la tarifa completa en todos los viajes.

Nuevos precios desde noviembre:

Subte y Premetro (CABA)
- Subte: $1.157,59 (tarifa plena) / $1.839,63 (sin SUBE registrada)
- Premetro: $405,15 / $643,87 (sin SUBE registrada)
- Tarifa Social: $404,95
- Tarifa Estudiantil: $161,98

Colectivos CABA (tarifa plena)
- 0-3 km: $568,82
- 3-6 km: $633,67
- 6-12 km: $682,49
- 12-27 km: $731,34

Peajes CABA – Vehículos livianos (2 ejes)
- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $3.323,63 no pico / $4.710,13 pico
- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $1.384,71 no pico / $1.958,18 pico
- Peaje Alberti: $1.052,56 no pico / $1.329,34 pico
- Paseo del Bajo: $7.353,94

Colectivos provinciales – Gran Buenos Aires (tarifa plena, 0-3 km)
- La Plata: $624,14 / Con SUBE sin nominal: $992,38
- GBA: $573,09 / Con SUBE sin nominal: $911,21

Los incrementos se aplicarán de manera gradual según la jurisdicción y tipo de transporte, afectando tanto a usuarios frecuentes como ocasionales, y mantienen los beneficios sociales para sectores priorizados.

