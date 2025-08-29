En noviembre aumenta el transporte: a cuánto se va el boleto de colectivo, subte y peajes

Noviembre llegará con aumentos en el transporte público en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que impactarán en colectivos, subtes, premetro y peajes.
Los incrementos afectarán tanto a CABA como al Gran Buenos Aires y La Plata, donde se aplican ajustes diferenciados según la jurisdicción.
La Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó un aumento del 4,1% en los boletos de colectivos que circulan únicamente en la ciudad, así como en subtes, premetro y peajes locales.
Según indicaron, a partir de ahora las tarifas se actualizarán mensualmente tomando como referencia el IPC del INDEC más un 2% respecto a la tarifa anterior.
Los beneficios del sistema Red SUBE seguirán vigentes en CABA y en el AMBA, aplicando descuentos automáticos a quienes combinan viajes en un lapso de dos horas. Para acceder a ellos, los usuarios deben registrar su tarjeta SUBE con su DNI; quienes no lo hagan deberán pagar la tarifa completa en todos los viajes.
Nuevos precios desde noviembre:
Subte y Premetro (CABA)
- Subte: $1.157,59 (tarifa plena) / $1.839,63 (sin SUBE registrada)
- Premetro: $405,15 / $643,87 (sin SUBE registrada)
- Tarifa Social: $404,95
- Tarifa Estudiantil: $161,98
Colectivos CABA (tarifa plena)
- 0-3 km: $568,82
- 3-6 km: $633,67
- 6-12 km: $682,49
- 12-27 km: $731,34
Peajes CABA – Vehículos livianos (2 ejes)
- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $3.323,63 no pico / $4.710,13 pico
- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $1.384,71 no pico / $1.958,18 pico
- Peaje Alberti: $1.052,56 no pico / $1.329,34 pico
- Paseo del Bajo: $7.353,94
Colectivos provinciales – Gran Buenos Aires (tarifa plena, 0-3 km)
- La Plata: $624,14 / Con SUBE sin nominal: $992,38
- GBA: $573,09 / Con SUBE sin nominal: $911,21
Los incrementos se aplicarán de manera gradual según la jurisdicción y tipo de transporte, afectando tanto a usuarios frecuentes como ocasionales, y mantienen los beneficios sociales para sectores priorizados.