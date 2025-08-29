En noviembre aumenta el transporte: a cuánto se va el boleto de colectivo, subte y peajes

Los incrementos afectarán tanto a CABA como al Gran Buenos Aires y La Plata, donde se aplican ajustes diferenciados según la jurisdicción.Según indicaron, a partir de ahora las tarifas se actualizarán mensualmente tomando como referencia el IPC del INDEC más un 2% respecto a la tarifa anterior.Los beneficios del sistema Red SUBE seguirán vigentes en CABA y en el AMBA, aplicando descuentos automáticos a quienes combinan viajes en un lapso de dos horas. Para acceder a ellos, los usuarios deben registrar su tarjeta SUBE con su DNI; quienes no lo hagan deberán pagar la tarifa completa en todos los viajes.Subte y Premetro (CABA)- Subte: $1.157,59 (tarifa plena) / $1.839,63 (sin SUBE registrada)- Premetro: $405,15 / $643,87 (sin SUBE registrada)- Tarifa Social: $404,95- Tarifa Estudiantil: $161,98Colectivos CABA (tarifa plena)- 0-3 km: $568,82- 3-6 km: $633,67- 6-12 km: $682,49- 12-27 km: $731,34Peajes CABA – Vehículos livianos (2 ejes)- AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $3.323,63 no pico / $4.710,13 pico- AU Illia – Retiro II – Sarmiento y Salguero: $1.384,71 no pico / $1.958,18 pico- Peaje Alberti: $1.052,56 no pico / $1.329,34 pico- Paseo del Bajo: $7.353,94Colectivos provinciales – Gran Buenos Aires (tarifa plena, 0-3 km)- La Plata: $624,14 / Con SUBE sin nominal: $992,38- GBA: $573,09 / Con SUBE sin nominal: $911,21Los incrementos se aplicarán de manera gradual según la jurisdicción y tipo de transporte, afectando tanto a usuarios frecuentes como ocasionales, y mantienen los beneficios sociales para sectores priorizados.