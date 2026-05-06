31.07.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar vuelve a presionar y Milei no logra quebrar la barrera de la incertidumbre



El tipo de cambio mayorista volvió a mostrar una leve suba este viernes, aunque se encamina a cerrar la semana con una baja cercana al 0,5%. Mientras tanto, el Banco Central reforzó su intervención con una fuerte compra de divisas y las reservas internacionales retrocedieron por segunda jornada consecutiva.



El dólar mayorista avanzó $1 y cerró en $1.489 para la venta, manteniéndose por debajo de la barrera psicológica de los $1.500 que el mercado siguió de cerca durante todo julio. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó un 23,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado este viernes en $1.844,87.

En el mercado de futuros también se registraron leves incrementos de hasta el 0,03% en los contratos de corto plazo. Las expectativas de los operadores ubican al dólar mayorista en $1.488,5 para el cierre de julio, $1.511,5 en agosto y $1.629 hacia diciembre**, reflejando una expectativa de devaluación gradual para los próximos meses.

En paralelo, el dólar minorista permaneció en $1.510 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.963. En los mercados financieros, el dólar MEP subió hasta $1.518,19 y el contado con liquidación (CCL) llegó a $1.571,82. El dólar blue, en tanto, se mantuvo en $1.565, acumulando una suba de $50 durante julio**, equivalente al 3,3%.

Por su parte, el Banco Central compró u$s117 millones en el Mercado Libre de Cambios durante la rueda del jueves, la mayor adquisición de la semana y la segunda jornada consecutiva con saldo positivo tras interrumpir una extensa racha compradora. Sin embargo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s199 millones y finalizaron en u$s49.001 millones, apenas por encima del umbral de los u$s49.000 millones.

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