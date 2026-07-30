Nuevo revés para Milei: una senadora aliada rechazará la reforma de la ley de Tierras y pone en riesgo un proyecto clave

El Gobierno nacional enfrentó un nuevo obstáculo en el Senado de cara al tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas incluidas por Javier Milei en el Pacto de Mayo. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, integrante del bloque Provincias Unidas y habitual aliada en distintas votaciones, anunció que rechazará el artículo que modifica la ley de Tierras, complicando el escenario para La Libertad Avanza.

"Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción", sostuvo la legisladora a través de sus redes sociales. Además, remarcó que la defensa de los recursos estratégicos "no es un capricho, es una política de Estado" y recordó que incluso las principales economías del mundo mantienen regulaciones sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.Mientras tanto, la UCR también ratificó su rechazo a la iniciativa y llamó a preservar la soberanía sobre los recursos naturales y las zonas de frontera. A la incertidumbre se suma la incógnita sobre el voto de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, aliados habituales de la Casa Rosada, cuyo posicionamiento quedó atravesado por la interna política de su provincia. Con este panorama, el oficialismo llega al debate legislativo con un escenario mucho más ajustado del que esperaba.