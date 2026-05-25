31.07.2026 / Vaticano

Nuevo paso para la visita del Papa a la Argentina: Milei recibió al nuncio apostólico del Vaticano

El nuevo embajador de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, mantuvo un encuentro con el Presidente donde le entregó de manera formal las cartas credenciales de la Santa Sede.




El presidente Javier Milei recibió de manera formal las cartas credenciales del Vaticano para que el nuncio apostólico Michael Wallace Banach sea nombrado como nuevo embajador de la Santa Sede. Se trató de un paso más que importante para concretar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para finales de año.

Al aterrizar en Buenos Aires, entre sus primeras actividades formales, Banach mantuvo un encuentro con el canciller Pablo Quirno donde se plantearon conversaciones informales sobre una eventual visita del Papa al país para el mes de noviembre en el marco de una gira sudamericana que incluiría a Uruguay y Perú.

Banach, de nacionalidad estadounidense, arribó al país el pasado 22 de julio pasado luego de completar su misión diplomática en Hungría. Fue designado nuncio por el papa Francisco en 2013 y antes de su paso por Budapest cumplió funciones en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania.



La ceremonia formal también incluyó el nombramiento de los embajadores de la República Federal de Alemania y de la República de Corea. A primera hora, el jefe de Estado mantuvo una reunión con el mandatario asiático Lee Jae-Myung, en el marco de la agenda internacional que despliega el Gobierno.

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