Nuevo paso para la visita del Papa a la Argentina: Milei recibió al nuncio apostólico del Vaticano

El nuevo embajador de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, mantuvo un encuentro con el Presidente donde le entregó de manera formal las cartas credenciales de la Santa Sede.
El Presidente Javier Milei, acompañado por el Canciller, Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada las Cartas Credenciales del Nuncio Apostólico ante la República Argentina, Monseñor Michael Wallace Banach; de la Embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas y del pic.twitter.com/48E1NYXCuy Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 31, 2026
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