25.05.2026 / Magnifica Humanitas

Encíclica del papa León XIV: fuerte defensa de la doctrina social y advertencia sobre la inteligencia artificial

El papa León XIV publicó este domingo su primera encíclica, Magnifica Humanitas, un documento centrado en la doctrina social de la Iglesia, la desigualdad global y los riesgos de la inteligencia artificial. El Vaticano planteó que el desarrollo tecnológico “no puede quedar separado de la dignidad humana ni del bien común”.