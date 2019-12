Massa puso paños fríos, le envió un guiño a la UCR y aseguró que "mañana va a haber ley"

"Es muy raro que un Gobierno que se fue dejando un 40% de pobreza en Argentina y 60% de inflación no solamente no asuma sus errores, no solo sea respetuoso como oposición sino que además busque trampas reglamentarias para no dejar asumir a legisladores que tienen mandato popular", manifestó el tigrense.

Sergio Massa intentó quitarle dramatismo a la maniobra de Juntos por el Cambio para bloquear la asunción de los diputados del Frente de Todos y aseguró que este jueves la Cámara va a sesionar y aprobará el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que promueve el Poder Ejecutivo nacional.expresó Massa al ingreso al anexo de Diputados.En tal sentido aseguró que esta ley es para resolver "una situación en la que siguen siendo víctimas del desastre de Macri miles de pymes y comercios". "Con esta ley vamos a empezar a resolver pero además darle al gobierno nacional las herramientas para que podamos renegociar la deuda porque estamos en una situación extraordinaria", agregó."Han dejado una Argentina hiperendeudada yy mantener las formas, mantener la confianza de los acreedores internacionales y para rediscutir nuestros acuerdos multilaterales", señaló el dirigente del Frente de Todos.Por último apuntó contra Cristian Ritondo, Mario Negri y Maximiliano Ferraro al declarar que. Massa recordó que "el Gobierno necesita las primeras herramientas para empezar a poner en marcha la economía".Además destacó la actitud de Gerardo Morales y consideró "muy ventiroso el tuit" porque