Milei prometió bajar impuestos, pero por la carga impositiva Argentina tiene la nafta más cara de la región

El sindicalista señaló con dureza que “la nafta argentina es la más cara de la región, sólo superada por Uruguay, y aún teniendo Vaca Muerta, pagamos más que países sin petróleo como Brasil”. Para Borelli, la principal causa de este encarecimiento es la imposición de múltiples tributos que nunca se sabe con claridad a dónde van.

La caída en las ventas es palpable en los surtidores: “La gente ya no puede llenar el tanque. Se escucha mucho el ‘cargame diez mil’, ‘poneme cinco de gas’. La realidad es que si no alcanza para comer, mucho menos para mover el auto”, describió Borelli. A su vez, cuestionó la iniciativa de YPF de ofrecer un 5 % de descuento a quienes carguen nafta entre las 23 y las 6 en estaciones sin playero, calificándola de “una engaña pichanga”.“Eso es una engaña pichanga. Solo hay cinco estaciones habilitadas en todo el país. ¿Quién va a levantarse a las tres de la mañana para cargar nafta con un 5 % de descuento? Te cagás de frío, te exponés solo, y ahorrás apenas unos pesos. No tiene sentido”, reprochó el dirigente, quien cerró su intervención advirtiendo que “nuestros salarios representan el 3 % del negocio. No vengan a hacernos responsables del precio del combustible. Esto es parte de un modelo donde la política no quiere mostrar adónde van realmente los impuestos”.