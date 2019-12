20.12.2019 / LOMAS DE ZAMORA

Insaurralde y Duhalde sellaron la histórica unidad del peronismo en Lomas de Zamora

El intendente lomense encabezó el acto de reinauguración del Consejo del Partido Justicialista de Lomas de Zamora en el que estuvieron presentes el ex presidente Eduardo Duhalde y los ex intendentes Hugo Toledo y Jorge Rossi. El jefe comunal dijo sentirse “un heredero” de los ex mandatarios peronistas.