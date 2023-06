Rossi señaló que "no está en análisis" una intervención en Jujuy porque desviaría "el eje de atención"

El jefe de Gabinete de Ministros,, consideró que una intervención federal a la provincia de Jujuy "no está en análisis" por parte del Gobierno nacional porque "la coyuntura es mucho más importante" y desviaría "el eje de atención", y consideró que el Ejecutivo provincial debe cesar la represión y convocar al diálogo.Al ser consultado por radio LT9 de Santa Fe sobre la posibilidad de una intervención de la provincia, el ministro dijo que "eso".Nosotros estamos para eso desde el Gobierno nacional, para ayudar a que se restablezca el diálogo que las demandas y encuentren un cauce razonable, que haya espacios de diálogo, y para eso obviamente tiene que cesar la represión", remarcó el jefe de los ministros.Además, descartó que Gendarmería nacional se sume a operativos de seguridad en torno a las protestas sociales, ya que "las fuerzas federales tienen funciones específicas en Jujuy, no están para participar, ni van a participar, de un hecho represivo de esas características".Respecto a las acusaciones del gobernador Morales y de Juntos por el Cambio sobre alguna incidencia del Gobierno nacional o el kirchnerismo en las protestas, el jefe de Gabinete sostuvo que "es una mentira absoluta y no tiene ningún fundamento". "Nos encontramos ante la presencia de un gobernador que parece sobrepasado por los hechos", consideró Rossi al hablar de una fotografía de una protesta antigua que Morales publicó en su cuenta de Twitter como si fuera actual y que luego debió borrar.En esa línea, remarcó que "lo que intentó hacer el gobernador es no hablar de lo que estaba sucediendo en Jujuy y politizar el tema, meterlo en el marco de la competencia electoral".-Con información de Télam-