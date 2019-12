¿Dónde pasarán la navidad María Eugenia Vidal y Enrique Sacco?

“La Leona” se irá a Europa con el viudo de María Perez Volpin para “profundizar lo que se está generando”, dicen a sus íntimos".En el marco previo de las PASO, la ex pareja del ex intendente de Morón Ramiro Tagliaferro había confesado: “Me gustaría volver a estar en pareja”.Tras las idas y vueltas y desmentidas de por medio, la ex mandataria provincial y el periodista ya no ocultan su amor.“Al amor uno no lo busca, se lo encuentra. Ya va a llegar. Para que un hombre me enamore tiene que ser una buena persona. El humor y la inteligencia me parecen dos cualidades muy importantes", decía la por entonces Gobernadora en agosto.