Así funcionarán los servicios durante la Nochebuena y la Navidad

El Ejecutivo a cargo de Horacio Rodríguez Larreta dio a conocer el cronograma de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires para el martes 24 y miércoles 25 de diciembre.* Escuelas: Cerradas.* Cementerios: El martes 24 de diciembre las inhumaciones de los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires se realizarán de 9.00 a 12.00hs. en el lugar de destino, mientras que las del miércoles 25 de diciembre se harán a depósito del Cementerio de Chacarita.* Sedes Comunales: Cerradas.* Registro Civil: Permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8.30 a 12.30hs.El martes 24 de diciembre no habrá servicio de recolección de residuos, mientras que el 25 de diciembre funcionará con normalidad.No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24hs.El estacionamiento medido tendrá vigencia el 24, mientras que el 25 no.Más información: http://estacionamiento.gob.ar/* Registro de licencias para conducir, sede Roca: Cerrada.* Pista de aprendizaje: Cerrada.* Verificación Técnica Vehicular: Las siete plantas permanecerán cerradas.* Dirección General de Infracciones: No se atenderá al público. Habrá una guardia de 9.00 a 12.00hs. sólo para devolver los autos que sean levantados en la vía pública.* Parques:Reserva Ecológica: Cerrada.Jardín Botánico: Cerrado.Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca: Cerrados.* Museos: Permanecerán cerrados.*Teatros dependientes del GCBA: Cerrados.