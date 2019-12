El Gobierno responsabilizó a Gendarmería por la muerte de Santiago Maldonado

“Sí, fue un operativo pésimamente realizado. Las decisiones que se tomaron fueron totalmente desacertadas y por fuera de los protocolos, y eso lo sabe Gendarmería”, aseguró Frederic en una entrevista radial.Para la antropóloga, “el jefe del escuadrón se fue al baño (en el momento del operativo), quedó el segundo y no esperó al primero”. “Tampoco se esperó al móvil 4 de La Pampa, que es el que estaba preparado para intervenir en este tipo de episodios”, expresó Frederic al ampliar su postura., aclaró la ministra al tiempo que sostuvo: “Ahora está la caratula en abandono de persona. Podían haber creído que esa persona podía cruzar tranquila, o no atender la situación de una persona que no solo estaba huyendo, sino estaba siendo víctima de un accidente. Pero no me corresponde a mí decirlo”.