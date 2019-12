Pobreza: la UCA no rectifica sus datos y dobla la apuesta contra el macrismo

Agustín Salvia

"No rectificamos nada. La pobreza aumentó entre 10 y 12 puntos porcentuales en los últimos dos años. La pobreza no es nueva en Argentina y el piso sigue siendo para el INDEC o para nosotros del 25% midámoslo como lo midamos"

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) defendió la medición de la pobreza, que fue duramente cuestionada por el ex titular del INDEC macrista, Jorge Todesca. No rectificó los datos y redobló la apuesta., explicó Agustín Salvia en diálogo con Radio Con Vos."No desconfío de la idoneidad de Todesca, es un profesional extraordinario, más allá que entre en un debate político con nosotros, valoro su profesionalismo", intentó apaciguar.El debate se abrió porque el Observatorio publicó datos donde las proyecciones sobre el nivel de pobreza en lugar del 39,2% que habían estimado a principios de diciembre para la medición del INDEC (no la de UCA), finalmente daría un nivel de entre el 33 y el 34,3%.Salvia aclaró este lunes que eso sucede porque "".De esta manera, llamó a esperar a marzo y sentenció: "".