A 15 años de Cromañón: el uso político de los que no saben nada y te la quieren contar

Las consecuencias políticas de Cromañon llevaron a Mauricio Macri al poder

No, probablemente debió debió enfrentar un juicio político igual que Ibarra. Sin embargo no pasó

Hace 15 años fallecían un montón de pibes, entre ellos un amigo íntimo con quien me crié (Nico Colnaghi), por la inoperancia y corrupción del gobierno de Ibarra. Es una falta de respeto a todos los muertos andar sacándose fotos con el responsable de sus muertes. #Cromanon15Anos pic.twitter.com/Ki0Brk8xsx — Yamil Santoro (@yamilsantoro) December 30, 2019

Mientras tanto, el dolor y los oportunistas siguen intactos

No quiero hacer un relato emotivo de aquel 30 de diciembre del 2004 donde después de terminar de ver la película "El juego del miedo" -sí, así de increíble- , con quién por entonces estaba en pareja, puse Crónica y descubrí el horror que estaba sucediendo en ese recital al que no fui porque esa misma mañana había llegado de un viaje a Catamarca. No tenía entrada y me ganó el cansancio.Después resultó que Callejeros vendió tickets en la puerta, pero mi mejor amigo no había sacado las anticipadas por colgado y sin querer nos salvó la vida. Tampoco voy a relatar la odisea de buscar a los seres queridos que estaban en República Cromañon en una época donde los teléfonos celulares no eran masivos y apenas tenía 18 años. Tampoco voy a entrar en cómo años después conocí a un amigo de Luis Torres, una de las 194 víctimas a la que media familia confundió conmigo (me llamo Luis Torre).. Los que utilizan uno de los hechos más dolorosos de nuestro país para llevar agua para su molino partidario.. El por entonces jefe de Gobierno porteñocontaba con una imagen positiva muy alta, ya que pocos meses antes había sido reelecto. PeroEl 7 de marzo del 2006 debió dejar su cargo tras perder el juicio político en la Legislatura porteña y su lugar lo ocupó como interino Héctor Telerman que, sin prestigio, al año siguiente perdió las elecciones contra Macri quedando tercero atrás de Daniel Filmus.15 años después quiénes se vieron beneficiados por la tragedia de Cromañón para llegar al poder la utilizan para pegarle a flamante gobierno de Alberto Fernández. En redes sociales se puede ver como trolls, a los que no les voy a dar entidad, y dirigentes macristas así lo hacen.Por ejemplo Yamil Santoro que, usando la memoria a un amigo fallecido, aprovecha para hacer política a pesar de que Ibarra, a quién repudio, pagó políticamente lo que debía pagar.El rock pagó su pena. Los músicos de Callejeros cumplieron sus condenas y fueron saliendo en libertad condicional tras cumplir los pasos procesales correspondientes. Omar Chabán, el dueño del circo, falleció de tuberculosis en el Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires y toda una generación quedó lastimada para siempre.Cuando hablamos de los 194 no contamos a quiénes en el camino no soportaron seguir en este mundo, las víctimas son más.