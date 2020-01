Moria liquidó a Susana por el exabrupto contra los pobres: "La gente no tiene cien palos verdes como ella"

a la diva le llegaron respuestas de todo tipo, aunque tal vez la más dura salió de la boca de su colega Moria Casán, que le recordó a la diva de los teléfonos que "la gente no tiene cien palos verdes como ella" y que con "Carlos Menem​ se hizo mega millonaria"

"Tiene uno (terreno) que está por vender en 15 millones de dólares, otro está 20 millones de dólares... Ella cría plantas, cría gallinas, cría aves y le trata de pasar lo mejor de ella a la gente. Lo que pasa es que la gente no tiene cien palos verdes como ella. That is de problem (ese es el problema)"

Tras los escandalosos conceptos desegún los cuales hay que "dejar de hablar de pobreza" y "enseñar a la gente del norte a plantar y tener gallinas","Que se arregle todo de una vez. Que se deje de hablar de la pobreza y, si hay mucha pobreza, que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del Norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas...", fueron las palabras de Giménez que dispararon la polémica.Sobre eso, la conductora de Incorrectas, por América, respondió:"Es fin de año, todos están con un traguito, ella viene en helicóptero, está llena de millones, está en otro Sistema Solar", continuó su dura crítica, y agregó que a su excompañera de elenco en los 80 ahora "le vino una cosa de la familia Ingalls"., disparó Moria, contundente.Según la ex candidata a diputada nacional, Giménez "está condenada a una tapa y sabe que cada cosa que dice va a salir", por lo que "dentro de su personalidad, es un acting para que rebote" ya que "le interesa seguir rebotando aunque sea para que la critiquen"."No le importa nada, si no tiene ningún problema", disparó. Sin embargo, lo más duro fue cuando recordó, como para seguir mostrando qué tiene y por qué Susana Giménez, que su colegaLuego, sugirió que Giménez estaba ebria y enfatizó su antikirchnerismo y su rechazo a pagar impuestos: "El otro día su nietita se peleó,. Y después cuando le preguntás algo, dice: '¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡No, yo no digo!' y se mete en el coche o en la limusina y se va".