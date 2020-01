La titular del FMI llamó a "atender el incremento de la pobreza que afectó a los argentinos"

"Vemos muy de cerca la necesidad de la recuperación económica y de atender el incremento de la pobreza que afectó negativamente a muchos argentinos”

En medio de la renegociación de la deuda que Argentina está llevando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la titular del organismo,, rompió el silencioa y haceró que ya habló con Alberto Fernández y Martín Guzmán.", confirmó este viernes en un evento del Peterson Institute for International Economics, una de las think tank más importantes de Washington (Estados Unidos).En esa línea, fue contundente sobre el cambio de aire se se compara la relación que el gobierno de Mauricio Macri con la ex titular del FMI, Christine Lagarde., sentenció Georgieva.Sobre las charlas con los funcionarios argentinos, agregó: "".También confirmó que participará del evento en El Vaticano donde a principios de febrero coincidirá, y se reunirá, con Guzmán y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.