Ley del Conocimiento: queda sin efecto y se busca una nueva reglamentación

"La ley es positiva en cuanto a sus fines y en espíritu, pero de las charlas que mantuvieron con distintas cámaras surgen dificultades en su implementación por lo que decidieron suspender el inicio del registro que comenzaba a fines de mes"

"No está claro cuáles son las actividades que entran y no está bien definido el tamaño de las empresas que se verían beneficiadas. Se prestaba a confusión, al margen de lo que es software que está más claro. Por ejemplo, la producción de una cerveza artesanal que incorpora algún tipo de conocimiento ¿queda alcanzada o no? Es muy vago"

La normativa queda en suspenso y se buscará generar una nueva normativa que deje en claras algunas cuestiones que hoy por hoy no son sencillas para su aplicación., explicarón al diario La Nación desde el Ministerio de Desarrollo Productivo., agregaron.Entre las actividades que la Argentina exporta se encuentran el desarrollo de software, la atención de infraestructura informáticas, llevar la contabilidad de empresas o liquidar sueldos alrededor del mundo, gestionar compras corporativas, realizar contenidos audiovisuales, producir publicidad, editar videos, revisar contratos, o hacer la ingeniería de una obra, entre otras.