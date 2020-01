Con cuestionamientos a Comodoro Py, Cristina elogió la serie de Netflix sobre Nisman

Además de destacar la producción y la calidad “cinematográfica” de la serie documental, sostuvo que este "ha logrado testimonios inéditos de servicios extranjeros, declaraciones y contradicciones de ex miembros de los servicios de inteligencia nacionales que tuvieron actuación y vinculación directa en ambos casos y un trabajo de investigación que de ser abordado en términos jurídicos e institucionales seguramente permita arribar a conclusiones que tengan que ver con lo que realmente sucedió".

La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflixhttps://t.co/pNtvq9OctA — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 20, 2020

A través de Twitter, Cristina elogió el documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, recientemente estrenado por la plataforma Netflix.Resaltó "lo que pudo lograr (el documentalista) Justin Webster, que no es abogado, ni juez, ni tiene responsabilidades institucionales: mostrar los hechos con objetividad, sin omisiones de testimonios y circunstancias, sin inventar hechos que no existieron y menos aún desarrollar hipótesis y relatos sin pruebas que los sustenten y que, al hacerlo, las conviertan en verdades"."Por el contrario, nada como Comodoro Py y parte del Poder Judicial para producir ficciones, dirigidas y guionadas en detalle por los servicios de inteligencia —nacionales y extranjeros— y difundidas por los medios de comunicación hegemónicos", denunció la vicepresidenta."La verdad…algo que nunca buscó ni Comodoro Py, ni la mayor parte del Poder Judicial que tuvo intervención —claro que con honrosas excepciones— en este caso. Ni tampoco, y no hace falta decirlo después de 26 años de impunidad, en la causa AMIA", aseveró.