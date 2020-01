Duhalde tras reunirse con CFK: "Siento la obligación de ayudar a mi gobierno"

"Yo siento la obligación moral de tratar de ayudar a cualquier gobierno, pero más al mío"

. Desestimó las "diferencias del pasado" con la vicepresidente y opinó a que al ex fiscal Alberto Nisman no lo asesinaron.", resumió Duhalde en diálogo con Radio 10 en referencia al encuentro con la ex mandataria y remarcó que "el problema de la Argentina es que está todo desordenado y descontrolado"., enfatizó."Cuando vuelva Alberto (Fernández) de Israel también nos volveremos a encontrar", adelantó, aunque consideró que el mandatario está "atosigado con tantos problemas que tiene el país" mientras que "Cristina está más tranquila porque está en el Senado y con más calma para analizar los problemas".Duhalde asumió que en la ciudadanía existe "enojo por lo pasado pero también mucha expectativa" y consideró que por ese motivo "hay que apurarse" en tomar determinadas medidas que apunten a que "este sistema sea más justo".También pidió no seguir discutiendo algo que debe determinar la Justicia que es si al ex fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, lo mataron o se suicidó, aunque opinó que para él fue "un suicidio inducido".", recomendó.