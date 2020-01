En plena renegociación de la deuda, Kicillof recibió el apoyo de Duhalde

"Yo estuve con Axel y sabe que estoy para lo que necesite. Me encanta Axel porque es un gobernador productivista. Yo me reuní con él, le pedí que recibiera al que fue el primer ministro de la Producción de la provincia, Carlos Brown. Tenemos que ayudar. Se lo dije también a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) porque la Provincia está muy mal. Ella coincidió conmigo", sostuvo Duhalde.Duhalde advirtió también que la deuda de la provincia de Buenos Aires es "enorme", aunque se mostró confiado en que Kicillof "va a salir y la va a resolver".Las declaraciones del histórico dirigente peronista tienen lugar horas después de que el Gobierno bonaerense extendiera diez días el plazo que tienen los bonistas para definir si aceptan o no el reperfilamiento de la deuda. El 14 de enero, la Provincia pidió a los acreedores diferir hasta el 1 de mayo el pago de un bono de 250 millones de dólares que vence el próximo 26 de enero; originariamente, los tenedores de bonos tenían hasta el 22 de este mes para dar una respuesta."Después de 1806 con las invasiones inglesas, la Provincia tuvo la invasión más importante: fueron todos porteños que no conocen la Provincia ni sus prioridades. No se puede gobernar lo que no se conoce. Hubo mucha publicidad pero nada de efectividad", analizó.