Gómez Alcorta dio detalles sobre el proyecto de legalización del aborto

Su titular, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que el anuncio del Gobierno de que enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto "no puede sorprender a ningún argentino y a ninguna argentina", porque el tema estuvo en la campaña proselitista, y reivindicó que se trabaje "de modo interdisciplinario" en la iniciativa.Las palabras de la funcionaria se dieron en el marco de una conferencia de prensa en la que presentó la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, Gómez Alcorta, donde destacó la "voluntad política clara del Presidente" en la materia y remarcó el "acompañamiento de la decisión del poder Ejecutivo, entendiendo que hay que hacer una lectura en materia de salud pública".La funcionaria nacional explicó que se tratará de un proyecto de legalización y no de despenalización, y reconoció que a veces se confunden el uso de los términos porque, dijo, "tenemos entendido que será un proyecto de legalización del aborto; es lo que manifestó el Presidente" Alberto Fernández. Y, agregó que será del mismo "tono que el que se trató en 2018"."Las manifestaciones del Presidente en su gira por Europa no son otra cosa que la reedición de lo que dijo en México, lo que dijo el día del debate presidencial y lo que viene sosteniendo. No puede sorprender a ninguno de los argentinos o argentinas porque fue parte de su campaña", señaló sobre el anuncio que ayer hizo en París el mandatario.