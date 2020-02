Para Pietragalla, la penalización del negacionismo fomenta la construcción de una democracia cada vez más consolidada

La iniciativa de Alberto que busca asemejarse a otras como las de Alemania, Austria, Bélgica y la propia Francia “tiene que ver con la construcción de una democracia que cada vez se consolide más a través del tiempo”.

En diálogo con Política Argentina, el secretario de Derechos Humanos,, destacó el gesto del Presidente ya que la iniciativa sería parecida a la que propuso el año pasado como diputado del bloque FpV-PJ en la que bregó por perseguir penalmente a quienes nieguen, justifiquen o minimicen el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar., sostuvo Pietragalla al remarcar que aquellos que trabajan por la Memoria, Verdad y Justicia “ven con buenos ojos que quienes reivindiquen estas dictaduras donde se torturó personas, se violo mujeres, se tiraron personas al mar y se robaron bebés sean penalizados”.Un dato sustancial es que el proyecto de Pietragalla tenía una correspondencia particular para aquellos que ejercan funciones públicas. “En el proyecto de ley que nosotros presentamos duplicábamos la pena de la cantidad de tiempo a lo que sea condenado por el delito que se haya cometido si uno tiene responsabilidades institucionales y políticas. La pena es para no ejercer el cargo público por el doble de tiempo a la condena”, remarcó.“Los funcionarios somos producto de nuestra democracia. Entonces no podemos boicotearla”, remarcó.En la misma línea, la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció que presentarán un proyecto contra el negacionismo. “En marzo de 2019 presentamos un anteproyecto de Ley para el fortalecimiento de la Memoria la Verdad y la Justicia, cuyo eje es la prevención del negacionismo y la impunidad. Sabemos que este año será fundamental para consolidar los mecanismo que contribuyan a este proceso”, remarcaron.