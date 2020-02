Otra denuncia contra Macri: ahora por deterioro y abandono de la Casa Rosada

Oscar Parrilli fue el encargado de presentar una nueva denuncia contra Mauricio Macri, esta vez por el deterioro de la Casa Rosada durante cuatro años y el devastador estado en que trataron al patrimonio nacional.Parrilli sostiene que tanto Macri como De Andreis, y quienes resulten coautores, cómplices o encubridores,El senador nequino aseguró que el Estado Nacional no puede realizar cualquier intervención material sobre los bienes inmuebles declarados monumentos históricos nacionales porqueAdemás Parrilli recordó que excepcionalmente se pueden realizar intervenciones sobre esos bienes con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos“Ahora que habrá que investigar si el silencio de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos frente a semejante destrucción patrimonial no significó un accionar cómplice que permitió la comisión de los delitos que se denuncian.remarcó Parrilli.Por último señaló que “no me caben dudas que ningún pretexto puede justificar la destrucción y desprecio por la cultura mobiliaria e inmobiliaria habida en la casa de gobierno